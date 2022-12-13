Почему обвалилась стоимость аренды супертанкеров

Еще, казалось бы, вчера, какие-то один-два месяца назад, тарифы на перевозки жидких грузов супертанкерами (VLCC) били один рекорд за другим. Так, на наиболее оживленном маршруте: Персидский залив – Китай они не так давно достигали 180 тыс. долларов в день! Астрономически дорого стоило и очень распространенное в такие бурные времена, как сейчас, хранение нефти и нефтепродуктов на супертанкерах в ожидании роста цен, чтобы как можно выгоднее их продать. Стоимость одного дня хранения на VVLC доходила до 120 тыс. долларов в день.
Сейчас картина на рынке морских грузоперевозок диаметрально изменилась. За считанные недели расценки рухнули на 62% и обрушились до 38 тыс. долларов за день аренды огромных кораблей, способных перевозить в трюмах не менее 2 млн баррелей нефти.
Арифметика здесь простая. Размер тарифов на перевозки напрямую зависит от спроса на услугу, т.е. от количества перевозок: чем их больше, тем дороже стоят супертанкеры. И наоборот, как, кстати, сейчас, чем их меньше, тем дешевле обходится доставка на супертанкерах.
«Очевидно, что снижения добычи участниками соглашения ОПЕК+ и сильно сократившиеся запасы в Стратегических нефтяных резервов ряда стран и, в первую очередь, США, из-за нескольких выбросов крупных объемов «черного золота» на рынок являются краткосрочными тенденциями,- объясняет аналитик Arctic Securities Ларс Бастиан Остеренг.- Они (участники соглашения ОПЕК+) снизили добычу с 1 ноября. Все ждали некоторого временного лага. Мы видим определенное снижение деловой активности на Ближнем Востоке. Это простое объяснение».
Снижение расценок и тарифов, конечно, способствует увеличению расстояний и продолжительности доставки грузов. Bloomberg, к примеру, описывает следующий случай: нефтеперерабатывающий завод в Южной Корее купил в США 2 млн баррелей нефти с доставкой в марте. Стоимость доставки грузов из Америки в Азию тем временем снизилась частично из-за снижения числа грузов.