Почему обвалилась стоимость аренды супертанкеров

Еще, казалось бы, вчера, какие-то один-два месяца назад, тарифы на перевозки жидких грузов супертанкерами (VLCC) били один рекорд за другим. Так, на наиболее оживленном маршруте: Персидский залив – Китай они не так давно достигали 180 тыс. долларов в день! Астрономически дорого стоило и очень распространенное в такие бурные времена, как сейчас, хранение нефти и нефтепродуктов на супертанкерах в ожидании роста цен, чтобы как можно выгоднее их продать. Стоимость одного дня хранения на VVLC доходила до 120 тыс. долларов в день.

Сейчас картина на рынке морских грузоперевозок диаметрально изменилась. За считанные недели расценки рухнули на 62% и обрушились до 38 тыс. долларов за день аренды огромных кораблей, способных перевозить в трюмах не менее 2 млн баррелей нефти.