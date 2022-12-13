ЦБ разрешит брокерам дисконтировать стоимость заблокированных активов

Банк России разрешит дилерам, брокерам, форекс-дилерам, управляющим и управляющим компаниям постепенно в течение следующего года формировать резервы по заблокированным активам. При этом профессиональные участники рынка должны исключить замороженные средства из расчета норматива краткосрочной ликвидности, сообщили в пресс-службе ЦБ.

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«Банк России предоставит возможность дилерам, брокерам, форекс-дилерам, управляющим и управляющим компаниям постепенно в течение 2023 года формировать резервы по заблокированным активам (дисконтировать их стоимость) в целях расчета норматива достаточности капитала и расчета собственных средств, при этом заблокированные активы должны быть исключены из расчета норматива краткосрочной ликвидности», — говорится в сообщении регулятора.

При этом подчеркивается, что при использовании данного подхода стоимость активов в бухгалтерском учете должна отражаться в рублях по курсу, определяемому в порядке, установленном нормативным актом ЦБ по бухучету заблокированных активов.