Цены на газ в США взлетели из-за холодов

Европейцы сейчас в буквальном смысле этого слова — поминутно смотрят на термометры, висящие за окном. Во-первых, следить за температурой на улице легче, чем за уровнем газа в подземных газовых хранилищах (ПГХ). А во-вторых, от температуры наружного воздуха напрямую зависит и уровень газа в ПГХ, от которого, в свою очередь зависит и температура внутри их домов и квартир. Поэтому к каждому падению столбиков термометров в Европе сейчас относятся, как к какому-то стихийному бедствию и катастрофе, после которого они не только рискуют замерзнуть дома, но и из-за которых у них растут счета на газ и энергию.

Очередное зимнее похолодание обещает быть, если метеорологи не ошибаются, довольно сильным и длительным и продлится, как минимум неделю. Оно началось в прошлые выходные и продлится, вероятно, до Рождества, а может, и до Нового года. Это значит, что в 2023 год Европа вступит с изрядно опустевшими ПГХ.

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Средний уровень газа в европейских ПГХ по состоянию на 12 декабря составил 88,5%. Это по-прежнему выше среднего показателя для середины декабря за пять последних лет, но за неделю запасы газа в хранилищах снизились на 3,5%.

К счастью для европейцев, импорт сжиженного газа (СПГ) остается стабильно высоким. В ноябре, к примеру, он был и вовсе рекордно высоким — 11,93 млн тонн, по данным Kpler. В декабре по прогнозу он составит 11,62 млн тонн, что почти на 35% выше декабря 2021 года.

Вырос на прошлой неделе даже импорт трубного газа и Норвегии: с 317 млн кубов на предыдущей неделе до 335 млн кубов 12 декабря.

Американцы ведут себя приблизительно так же, как жители Европы. Показания термометров их волнуют сейчас не меньше цен в магазинах и на заправках. Американцам метеорологи тоже обещают холодное Рождество. В целом, декабрь обещает быть холоднее обычного. Фьючерсы на газ на этих прогнозах в начале недели выросли почти на 10%.

Холодная погода, вероятно, заставит операторов хранилищ брать больше газа. Между тем, в США уровень газа в ПГХ в отличие от европейских, в которых он все же позволяет европейцам без особых эксцессов пережить эту зиму, если только, конечно, она не окажется аномально холодной, сейчас приблизительно на 1,5% ниже средней пятилетней нормы для середины декабря. Так же, как в Европе, метеорологи не балуют американцев обнадеживающими прогнозами. Они прогнозируют холодную погоду на большей части страны как минимум до Рождества.

«В предстоящие выходные к нам придет холодный воздух из Западной Канады, — говорится в прогнозе погоды компании NatGasWeather. — Довольно сильные холода приведут в масштабах всей страны к резкому увеличению потребления газа. Все модели позволяют спрогнозировать, что сильное потребление газа сохранится до конца месяца и года».

Январские контракты Nymex подскочили на 62,7% и достигли 6,872 долларов за миллион британских термических единиц (МБТЕ). Февральские фьючерсы стоят несколько дешевле: рост на 56,7% до 6,649 долларов за МБТЕ.

Прохладно сейчас и на Западном побережье США, в обычно солнечной Калифорнии. Там сейчас фьючерсы PG&E Citygate поднялись до 36 долларов за МБТЕ. Причем, пиковая цена росла даже до 55 долларов, максимальной цены с конца 2000 года.

Сейчас на газовых рынках Соединенных Штатов картина резко изменилась по сравнению с концом ноября. Две недели назад цены на газ резко упали после сообщения о том, что возобновление СПГ-терминала «Фрипорт» в Техасе откладывается с середины декабря как минимум на самый конец года.