В Кремле прокомментировали информацию об отводе российских тяжёлых вооружений с ЗАЭС

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга с журналистами прокомментировал заявление главы Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия вывела с территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) тяжёлое вооружение.

По словам представителя Кремля, российских тяжёлых вооружений на ЗАЭС не было и нет, передаёт РИА Новости.

«Я хочу вам напомнить слова нашего президента Владимира Путина, что на самой станции не было и нет тяжёлых вооружений, и это могут отчетливо подтвердить те сотрудники МАГАТЭ, которые там днём и ночью находятся», – подчеркнул он.

Пресс-секретарь российского лидера при этом добавил, что Россия продолжает контакты с международной организацией по теме безопасности станции.

«Мы продолжаем контакты с МАГАТЭ, мы заинтересованы в этих контактах, мы высоко ценим уровень нашего взаимодействия и будем продолжать», – резюмировал Песков.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что МАГАТЭ «добилось» вывода тяжёлых и легких вооружений с территории ЗАЭС.

«Наша цель – демилитаризация зоны вокруг станции, мы уже добились вывода тяжелых и легких вооружений, и теперь обсуждаются практические аспекты», – сказал он представителям СМИ перед началом международной конференции по помощи Украине в Париже.

