В МИД РФ прокомментировали сообщения западных СМИ об отказе Моди приехать в Россию

В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали сообщения, опубликованные в ряде СМИ, об отказе премьер-министра Индии Нарендры Моди приехать с визитом в нашу страну.

По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, в Москве считают эту информацию недопониманием, так как визит Моди в Россию в этом году не планировался, передаёт РИА Новости.

«Думаю, то здесь есть какое-то недопонимание. Как уже говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в этом году визит премьер-министра Индии не планировался», – сказал Руденко представителям СМИ в кулуарах международного дискуссионного клуба «Валдай»

Напомним ранее, западные информационные агентства сообщили, что Моди якобы отказался встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным из-за украинского конфликта.

В свою очередь Песков заявил журналистам, что до конца текущего года встречи у президента России и премьер-министра Индии не планировалось, а на следующий год график будет согласовываться.

