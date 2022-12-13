В Перми возродят производство легендарных велосипедов «Кама»

Серийное производство велосипедов «Кама», популярных в 1970-1990-х годах, стартует в январе 2023 года на пермском заводе «Форвард». К велосипеду будут прилагаться набор базовых ключей, брендированная ретро-сумка для инструментов и гравированный звонок, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

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«Сейчас "Кама" еще не производится. Было уже произведено несколько прототипов с их последующей доработкой. Серийное производство начнется в январе 2023 года, и итоговое количество велосипедов составит 3 тыс. штук. Также запланирована отдельная серия лимитированных велосипедов к 300-летию основания города Перми», — сообщили на предприятии.

Планируется, что велосипеды «Кама» поступят в открытую продажу в марте — апреле следующего года. Купить их можно будет в магазинах компании более чем в 400 городах РФ, а также в Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Узбекистане. Стоить велосипед будет в пределах 10 тыс. рублей, «хотя в текущей ситуации очень сложно прогнозировать динамику ценообразования», отметил производитель.

Обновленная «Кама» будет выпускаться на базе классической концепции универсального городского велосипеда, но ее по-современному модернизируют. Измененная геометрия рамы придаст велосипеду дополнительную прочность и большую комфортность посадки. На велосипеде будут установлены передняя и задняя фары, кроме того, к нему будут прилагаться набор базовых ключей, брендированная ретро-сумка для инструментов и гравированный звонок.

«Для нас "Кама" — это больше принципиальный проект, нежели коммерческий. Так или иначе, мы гораздо больше внимания уделили мелочам: комфортные грипсы, каретка на промышленных подшипниках, алюминиевые педали, набор базовых инструментов в стандартной комплектации», — рассказали на предприятии.

Как ранее сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, компания «Форвард» за последние 5 лет произвела более 3 млн велосипедов, она занимает второе место по объему производства всех велосипедов в стране и 10% от общего рынка.

В июне 2020 года «Форвард» был включен в федеральный список системообразующих предприятий. Продукция завода представлена восемью брендами на велорынке, в его ассортименте – горные и городские велосипеды для взрослых, подростков и детей, всего более 100 наименований. В прошлом году линейку пополнили электровелосипеды.

По словам коммерческого директора завода Алексея Бояршинова, одним из драйверов развития в ближайшие два года может стать возрождение легендарного пермского бренда «Кама» – эти велосипеды производили с 1970-х по 1990-е на заводе «Велта». Новая версия, по его словам, будет улучшена, это «в любом случае будет современный, технологичный велосипед».

