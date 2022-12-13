В Подмосковье вручили благодарности компаниям за помощь мобилизованным

Подмосковные компании, которые оперативно перенастроили свою деятельность для обеспечения необходимой продукцией мобилизованных, получили благодарности от губернатора Московской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Компании «Сота», «Колесник», «Красногорская мануфактура» и «Форматорг» оперативно откликнулись на предложение властей Мособласти поддержать мобилизацию и обеспечить призывников предметами первой необходимости. В результате в сжатые сроки предприятия переориентировались на работу с продукцией, необходимой в зоне СВО.

«Подмосковная промышленность всегда оперативно реагировала на внешние вызовы. Буквально три года назад региональные производители в кратчайшие сроки запустили производство средств индивидуальной защиты, санитайзеров и иной продукции, направленной на борьбу с распространением коронавируса. В этом году десятки подмосковных компаний начали производить тактическую продукцию – необходимую в сегодняшних условиях. Губернатор Московской области Андрей Воробьев не может не отметить такую инициативу и выражает благодарность предприятиям, которые оказали поддержку в снабжении мобилизованных», – отметила на вручении благодарностей заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках переориентации производства «Красногорская мануфактура» в 2022 выпустила балаклавы для оказания помощи в снаряжении экипировкой мобилизованных. Компания «Сота» увеличила производственные мощности и обеспечила поставки теплоидов – одноразовых грелок, которые не нуждаются в электричестве, топливе и генерируют тепло совершенно автономно. Компания «Колесник» направила мобилизованным коврики и сидушки, а компания «Форматорг» - тактические костюмы, берцы, очки, перчатки и другую продукцию.

Сотрудники Мининвеста оказали активную поддержку предприятиям в решении задачи по снабжению мобилизованных: организационные, кадровые и многие другие вопросы решались оперативно – в режиме 24/7. Как отметили представители предприятий, получивших благодарности губернатора, взаимодействие бизнеса и власти в таком формате значительно повышает эффективность работы бизнеса.