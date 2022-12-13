В «Роскосмосе» рассказали о планах по поставкам Индии десяти ракетных двигателей РД-191 с 2024 года

«Роскосмос» изучает возможность поставок в Индию десяти ракетных двигателей РД-191 в течение пяти лет начиная с 2024 года.

Об этом рассказал заместитель гендиректора по осуществлению государственных полномочий корпорации Валерий Шерин в ходе расширенного заседания комитета Совета Федерации по экономической политике, передает РБК.

«В период с 2024 по 2029 год мы рассматриваем возможность поставки около десяти ракетных двигателей РД-191 производства НПО «Энергомаш», — цитирует Шерина агентство.

По словам замгендиректора госкорпорации, соглашение позволит загрузить предприятия и привлечь «очень существенные внебюджетные источники финансирования» для развития российской космической программы.

Основанное в 1929 году научно-производственное объединение «Энергомаш» — головное предприятие «Роскосмоса» по разработке жидкостных двигателей для боевых баллистических и космических ракет.

Двигатель РД-191 был разработан для семейства российских ракет-носителей в 1999–2011 годах. Это однокамерный жидкостный ракетный двигатель, работающий на керосине и жидком кислороде. Первые летные испытания агрегата состоялись в 2014 году.

Глава НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов в августе 2019 года сообщал, что компания изучает с индийскими партнерами развитие сотрудничества в области двигателестроения. В том числе, по его словам, обсуждалась передача лицензии на право производства агрегатов на территории Индии. Уточнялось, что речь идет о двигателях в диапазоне от 100 до 400 т.