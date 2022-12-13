В России в 2022 году предотвращено более 120 террористических преступлений

С начала года в России предотвращено 123 террористических преступления, в том числе 64 теракта; пресечена деятельность 68 законспирированных ячеек международных террористических организаций.

Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), где прошло совместное заседание НАК и Федерального оперативного штаба под председательством директора ФСБ Александр Бортникова, передает ТАСС. Участники встречи подвели итоги работы в текущем году и наметили приоритеты на следующий.

Сообщается, что в 2022 году выявлено около 2,6 тыс. фактов незаконного оборота оружия, ликвидировано более 50 подпольных оружейных мастерских, пресечена деятельность 74 организованных групп, занимавшихся изготовлением средств поражения. Кроме того, значительно сокращено ресурсное обеспечение террористов, заблокированы счета около 3 тыс. граждан, причастных к финансированию терроризма, на общую сумму свыше 94 млн руб.

По словам Бортникова, в уходящем году серьезно увеличилось количество террористических проявлений, прежде всего в приграничных регионах центра и юга России. «Это связанно как с разведывательно-подрывной деятельностью украинских спецслужб, проводимой при поддержке стран Запада во главе с США, так и с попытками создания сторонниками международных террористических организаций законспирированных ячеек и совершения преступлений террористической направленности», — отметил глава российской спецслужбы.

Ранее сегодня ФСБ сообщила о задержании в аэропорту Красноярска жителя Абакана, пытавшегося уехать из России и вступить в ряды украинской армии. Следственным подразделением ФСБ России возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену). Задержанному грозит наказание до 20 лет лишения свободы.