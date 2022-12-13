В США на 86-м году жизни скончался композитор Анджело Бадаламенти

Композитор Анджело Бадаламенти скончался в возрасте 85 лет.

Как пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на племянницу артиста, Фрэнсис Бадаламенти, композитор умер в воскресенье, 11 декабря, от естественных причин в своем доме в Линкольн-парке, штат Нью-Джерси. Уточняется, что он ушел из жизни в окружении семьи.

Бадаламенти написал музыку к ряду культовых кинолент, однако больше всего он известен по сотрудничеству с режиссером Дэвидом Линчем, снявшим сериал «Твин Пикс», а также фильмы «Твин Пикс: Сквозь огонь», «Синий бархат», «Дикие сердцем», «Шоссе в никуда», «Малхолланд Драйв» и «Простая история». В 1990 году за «Твин Пикс» Бадаламенти получил премию «Грэмми» и был номинирован на «Эмми».

Композитор работал с Полом Маккартни, Дэвидом Боуи, Ниной Симон и другими знаменитыми артистами.

Музыка Анджело Бадаламенти звучит, в частности, в картине «Сталинград» Федора Бондарчука. В общей сложности композитор сочинил музыкальные темы к 70 фильмам и сериалам.