В США назвали условия прочного мира на Украине

Конфликт на Украине должен закончиться прочным миром при участии США, а боевые действия не должны трансформироваться в замороженный конфликт.

Об этом в статье для издания Wall Street Journal написал обозреватель Уолтер Рассел Мид, который призвал администрацию Белого дома задуматься о том, какие договоренности должны быть достигнуты между Москвой, Вашингтоном, Брюсселем и Киевом для достижения прочного мира.

В частности, он перечислил ряд условий. Прежде всего, по мнению журналиста, украинский конфликт должен завершиться быстро во избежание растущих разрушений для всех сторон.

Второе – противостояние должно окончиться подписанием мирного договора, а не вооруженным перемирием. Сделать это необходимо, как считает он, чтобы продолжающиеся ограничительные меры не калечили глобальную экономику, а половина Европы не находилась в военном положении.

Обозреватель Wall Street Journal также обратил внимание на расширение западного военно-политического блока НАТО, что, по его убеждению, было большой ошибкой.

«Но главное, конфликт РФ и Украины ни при каких условиях не должен завершиться расчленением Российской Федерации, так как это вызовет хаосу и войну на Кавказе, усилит Китайскую Народную Республику и угрозу распространения ядерного оружия», – резюмировал Мид.

Как ранее писал «Эксперт», в США заявили, что конфликт на Украине близок к переходу в переломную стадию в свете значительного усиления ВС РФ.

Об этом, в частности, написал обозреватель американского издания Newsweek Майкла Гфеллер. По его мнению, российские войска совершенно не деморализованы, а армейские подразделения ВС РФ регулярно получают новые образцы вооружений.