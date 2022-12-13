Владимир Ефимов: Москва предоставила землю за рубль под пищевой завод

Компания «Туан» (входит в группу компаний «Кофемания») вложит почти два млрд рублей в строительство предприятия по выпуску полуфабрикатов на западе Москвы. Власти предоставили инвестору земельный участок по льготной ставке арендной за один рубль в год, сообщил 13 декабря заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Мы заключили договор аренды земельного участка по ставке один рубль в год уже с 13-м инвестором. В рамках реализации масштабного инвестиционного проекта компания “Туан” возведет на западе столицы пищевое производство и создаст таким образом около 500 новых рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов. Компания инвестирует в проект почти 2 млрд рублей, добавил он.

Участок, предоставленный в аренду, имеет площадь 1,1 га, он расположен на Рябиновой улице в районе Очаково-Матвеевское. Срок льготной аренды составит 5 лет, за который компания должна возвести предприятие площадью 15 тыс. кв. м, добавил он.

После ввода в эксплуатацию нового корпуса компания расширит свои производственные мощности. На предприятии наладят выпуск хлебобулочных и кондитерских изделий, полуфабрикатов и готовых блюд, уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Напомним, с марта 2022 года власти Москвы в рамках антикризисной поддержки предоставляют землю по льготной ставке для расширения существующих и создания новых производств. Решение о предоставлении участка принимает Градостроительно-земельная комиссия столицы. В рамках уже заключенных соглашений в городе появятся предприятия по выпуску разного оборудования, мебели, строительных материалов, упаковки и продуктов питания.

ООО «Туан» — это производственный центр группы компаний «Кофемания», который выпускает на предприятиях в Строгине и Крылатском широкий ассортимент продуктов питания для своей сети.