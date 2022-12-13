Владимир Ефимов: Москва предоставила землю за рубль уже 13-му инвестору

Компания «Туан» (входит в группу компаний «Кофемания») вложит почти два млрд рублей в строительство пищевого производства на западе Москвы. Для этого масштабного инвестиционного проекта власти предоставили инвестору землю в аренду по льготной ставке за один рубль в год, сообщил 13 декабря заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Мы заключили договор аренды земельного участка по ставке один рубль в год уже с 13-м инвестором. В рамках реализации масштабного инвестиционного проекта компания “Туан” возведет на западе столицы пищевое производство и создаст таким образом около 500 новых рабочих мест. Инвестор вложит в строительство объекта почти 2 млрд рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

Инвестору предоставили в аренду земельный участок площадью 1,1 га на Рябиновой улице в районе Очаково-Матвеевское сроком на 5 лет, добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. «В течение этого времени предприниматель должен завершить возведение пищевого производства площадью 15 тыс. кв. м», — добавил он.

С вводом с эксплуатацию нового корпуса компания расширит действующие производственные мощности. «Здесь будут производить хлебобулочные и кондитерские изделия, а также полуфабрикаты и готовые блюда», — уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Напомним, с марта 2022 года власти Москвы в рамках антикризисной поддержки предоставляют землю по льготной ставке для расширения существующих и создания новых производств. Решение о предоставлении участка принимает Градостроительно-земельная комиссия столицы. В рамках уже заключенных соглашений в городе появятся предприятия по выпуску разного оборудования, мебели, строительных материалов, упаковки и продуктов питания.

ООО «Туан» — это производственный центр группы компаний «Кофемания», который выпускает на предприятиях в Строгине и Крылатском широкий ассортимент продуктов питания для своей сети.