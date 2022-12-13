Заммэра Ефимов: машиностроители Москвы нарастили объем производства более чем на треть

Московское предприятия машиностроительной отрасли по итогам января-октября 2022 года увеличили объем выпуска изделий на 35,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем их поставок заказчикам в денежном выражении составил 127 млрд рублей, сообщил 13 декабря заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В отрасли московского машиностроения работают около 200 производителей. За десять месяцев 2022 года они выпустили на 35,9% больше изделий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За это время они поставили заказчикам товаров на 127 млрд рублей — это на 14% превышает показатель сопоставимого периода 2021 года», — рассказал Владимир Ефимов. По его оценке, такие итоги частично обеспечила антикризисная поддержка властей Москвы. «Так, четыре организации этой сферы имеют статус промышленного комплекса, с помощью которого они могут получать дополнительные налоговые льготы и направлять сэкономленные средства на дальнейшее развитие», — пояснил вице-мэр.

По официальным данным, машиностроители Москвы производят, в том числе, лифтовое и промышленное оборудование, конвейеры и станки, насосные установки, системы вентиляции. В частности, объем отгрузки станков и оборудования для обработки металлов в столице с начала года вырос в 3,5 раза. «С каждым годом продукция столичных предприятий становится все более конкурентоспособной, а уровень используемых в производстве отечественных компонентов постепенно растет, — подчеркнул руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. — Также мы наблюдаем, что в отрасли постоянно появляются новые компании, предлагающие рынку современные высокотехнологичные установки». Например, в этом году в Москве начали производить компактные фрезерные станки для обработки металла, которые более чем на 70% состоят из российских компонентов.

Пул мер поддержки московской промышленности включает свыше 20 инструментов. Как сообщил ранее мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «ТВ Центр», сегодня ряд отраслей столичной промышленности демонстрирует динамику роста объемов производства. В том числе, это касается и обрабатывающих предприятий.