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Администрацию Энергодара возглавил гендиректор смоленского предприятия «Росатома»

14 декабря 2022, 15:58
t.me/zaporojie24
Энергодар

Пост главы администрации Энергодара (Запорожская область) занял Эдуард Сеновоз, который до настоящего момента работал гендиректором ООО «Смоленская АЭС-Сервис». 

Об этом пишет «Интерфакс».

По словам самого Сеновоза, назначение стало для него неожиданностью. «Последнее место работы - сервисная компания Смоленской атомной станции, генеральный директор», — отметил он.

Эдуард Cеновоз возглавлял ООО «Смоленская АЭС-Сервис», входящее в контур госкорпорации «Росатом», с 2016 года.

Сообщается, что приоритетной задачей нового главы города станет обеспечение теплом административных зданий, жилого фонда и предприятий; затем он планирует сфокусироваться на вопросах социальной защищенности населения.

До назначения Сеновоза администрацией Энергодара, где находится регулярно подвергающаяся обстрелам Запорожская АЭС, руководил Александр Волга; официальной информации о его отставке не было.