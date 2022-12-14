Администрацию Энергодара возглавил гендиректор смоленского предприятия «Росатома»

Пост главы администрации Энергодара (Запорожская область) занял Эдуард Сеновоз, который до настоящего момента работал гендиректором ООО «Смоленская АЭС-Сервис».

Об этом пишет «Интерфакс».

По словам самого Сеновоза, назначение стало для него неожиданностью. «Последнее место работы - сервисная компания Смоленской атомной станции, генеральный директор», — отметил он.

Эдуард Cеновоз возглавлял ООО «Смоленская АЭС-Сервис», входящее в контур госкорпорации «Росатом», с 2016 года.

Сообщается, что приоритетной задачей нового главы города станет обеспечение теплом административных зданий, жилого фонда и предприятий; затем он планирует сфокусироваться на вопросах социальной защищенности населения.

До назначения Сеновоза администрацией Энергодара, где находится регулярно подвергающаяся обстрелам Запорожская АЭС, руководил Александр Волга; официальной информации о его отставке не было.