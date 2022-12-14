Акции дня: бумаги ТМК обнадежили трейдеров

Акции Трубной металлургической компании (ТМК) торговались в плюсе по итогам сессии на Мосбирже в среду, 14 декабря. За день акции подорожали на +3,53% до 81,54 руб. за штуку.

Бумаги торговались в плюсе в отсутствие ярких корпоративных новостей, но на фоне перспективных оценок аналитиков. «Мы видим вероятность роста бумаг ТМК на 10–15% на горизонте нескольких месяцев, поскольку компания хорошо генерирует денежный поток (с доходностью под 50%). Это дает ей возможность выплачивать неплохие дивиденды: дивидендная доходность составляет около 13%. Кроме того, долг группы находится на комфортном уровне: чистый долг/EBITDA составляет всего 2.9х», - отметили эксперты ИК «Риком-Траст».

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал -0,67% до 2159,81 пунктов. Индекс РТС опустился на -2,59% до 1060,74 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:43 мск составила 82,69 долларов за баррель (+2,49%). Российская валюта слабела– 63,99 руб. за доллар.