Банк «Траст» продал застройщика «Интеко» за 38 млрд рублей

Компания Sminex купила у банка непрофильных активов «Траст» одного из крупнейших застройщиков премиум- и элитной недвижимости «Интеко».

Как пишет «Интерфакс», в сделку вошли активы девелопера в Москве и Ростове-на-Дону, среди которых семь столичных жилых проектов общей площадью 1,4 млн кв.м на стадии проектирования и строительства. Сообщается, что сумма сделки составила 38 млрд руб.

«Цена продажи полностью соответствует нашим ожиданиям. Сделка была прямая, это позволило завершить ее быстро. Также важно, что компанию купил профильный инвестор», — отметил президент — председатель правления банка «Траст» Александр Соколов.

По словам президента Sminex Алексея Тулупова, благодаря сделке портфель проектов объединенной компании превысил 2 млн кв.м.

Ранее «Интеко» контролировала ныне вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, Елена Батурина. В 2011 году компанию приобрели бывший владелец Бинбанка Микаил Шишханов (95%) и один из ее кредиторов — Сбер (тогда Сбербанк, 5%). «Траст» стал контролировать девелопера в рамках передачи на его баланс активов санируемого Рост банка, который также в свое время принадлежал Шишханову.