Бизнес просит больше поддержки

Новые инициативы, направленные на поддержку российского бизнеса, обсудили накануне в ходе встречи премьер-министра Михаила Мишустина с членами Экспертного совета при правительстве. И хотя в целом по итогам завершающегося года кабинет министров признал работу данного органа успешной, представители деловых кругов считают, что запущенных с его участием мер поддержки пока недостаточно.

Как подчеркнул Михаил Мишустин во вступительном слове, ранее совет предлагал точечные идеи во многих сферах. Они помогли не только сгладить негативное влияние беспрецедентного внешнего давления, но и продолжить движение к национальным целям развития, которые определил президент страны. Глава правительства указал, что уже сейчас очевидно — негативные сценарии вопреки многим предположениям, озвученным в начале года, не реализовались. В прошлый глобальный кризис «просадка экономики была более жёсткой».

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Глава кабмина привел ряд цифр. К примеру, промышленное производство продолжает восстанавливаться. «В октябре оно выросло относительно сентября больше чем на 5%. Основной рост мы фиксируем в отраслях, которые ориентированы на внутренний спрос. Локомотивом здесь выступает машиностроительный комплекс», — отметил Михаил Мишустин.

Растут инвестиции в основной капитал, продолжил он. В третьем квартале они в реальном выражении увеличились больше чем на 3% к аналогичному периоду прошлого года. Происходит это в силу постепенного восстановления корпоративной кредитной активности и переформатирования хозяйственных связей и технологических процессов. Уровень безработицы по-прежнему находится ниже планки в 4%, а инфляция в ноябре в годовом выражении оказалась меньше 12%.

«За уходящий год представители совета выдвинули в общей сложности порядка 750 предложений по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкционного давления. Многие из них стали основой законопроектов либо актов правительства», — констатировал Михаил Мишустин.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в своем выступлении он отметил, что сегодня бизнес ждет запуска новых мер поддержки организаций, реализующих инвестиционные проекты по производству приоритетной продукции, которые подготовил Минпромторг.

«Бизнес очень ждет запуска ряда новых решений. В частности, подготовленные Минпромторгом России новые меры поддержки организаций, реализующих инвестиционные проекты по производству приоритетной продукции. Это льготные и долгосрочные кредиты по сниженной ставке, которые эффективны для реализации по большинству проектов и вариантов импортозамещения», — сказал президент РСПП.

Учитывая, что для импортозамещения необходимо масштабирование спроса, по мнению главы РСПП, важно сохранить и даже расширить меры поддержки экспорта. «При этом возможно распространение таких мер на комплексные проекты, предусматривающие и экспорт, и импортозамещение на внутренний рынок», — отметил Александр Шохин.

По его словам, РСПП предлагает рассмотреть меры поддержки по всей цепочке, «начиная от передовых инженерных школ и поддержки разработки проектной конструкторной документации, до поддержки организаций, производящих продукты и услуги, и заканчивая экспортом».

Логистика и транзакции за рубеж являются ключевыми вопросами

Между тем, некоторые представители деловых кругов ситуацию оценивают несколько иначе. Текущие меры поддержки экспорта устарели и требуют пересмотра, заявил в беседе с корреспондентом «Эксперта» член генерального совета «Деловой России», председатель правления Совета по развитию внешней торговли Максим Черешнев. По его словам, правительство и Минэкономразвития в постоянном режиме добавляют новые и, как надеется эксперт, в 2023 году пересмотрят старые меры поддержки.

Два ключевых вопроса для российских экспортеров: логистика и транзакции за рубеж, особенно в недружественные странами, где еще остались покупатели. Второй актуальный блок вопросов, отметил он, связан с новыми рынками. Ведь ранее был контакт с ними был налажен меньше, ввиду наличия прежних рынков сбыта. Меры поддержки должны учитывать эти два момента и снимать транзакционные издержки логистики или уменьшать их. По мнению Максима Черешнева, поддержку стоит ориентировать на новые рынки Африки и Азии в части направления действий экспортеров и снятия барьеров.

Новые меры поддержки, если они будут приняты в тех рамках, о которых говорит РСПП, действительно, могут оказаться очень полезными для компаний, сообщил «Эксперту» владелец компаний «Пластика Окон» и Melke Владимир Петюшин. «Мы приветствуем и льготные кредиты на пополнение оборотных средств, и программы для формирования компонентной и ресурсной базы и субсидии на применение новых технологических компетенций», — сказал он.

Очень важно сейчас закрыть потребности в оборудовании и комплектующих в тех сферах, где российское производство пока не может удовлетворить внутренний спрос. Для этого можно адресно стимулировать иностранных поставщиков, а для российских компаний, которые выпускают сложную технологическую продукцию, обеспечить достойные условия конкуренции.

Что касается мер по поддержке экспорта, то, как полагает Владимир Петюшин, с учетом возросшей стоимости логистики необходимо облегчить предприятиям выход на новые рынки, в частности — на восток. И сделать это нужно комплексно, включив сюда субсидии на компенсацию затрат компаний на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, на приведение товара в соответствие с требованиями страны-импортера и на сертификацию продукции на внешних рынках.

Госпрограммы должны быть привлекательными, а не пугающими

Под существующими мерами поддержки понимаются разные виды государственных услуг, от субсидий и льготных кредитов до правовых консультаций и сервисов, которые призваны упростить работу бизнеса, подтвердила «Эксперту» управляющий партнер SoNa Private Consulting Наринэ Беглярова. Например, есть бесплатные онлайн-курсы для экспортеров, где обучают и маркетингу, и правовым вопросам и так далее.

В рамках информационной поддержки разрабатываются специальные сервисы — такие как интерактивная система Навигатора, которая позволяет узнавать о барьерах и требованиях внешних рынков к разным видам продукции. Есть сервис «Подбор маркетплейсов», на котором можно получить список электронных торговых площадок, которые подходят для конкретной продукции. Есть также поддержка при сертификации, патентовании и лицензировании и прочее.

Если же мы говорим о финансовой помощи, то это программы кредитно-гарантийной поддержки и страхования, указала эксперт. В отличие от остальных видов, уверена она, такую помощь сложнее всего получить. Поэтому новые меры могут заключаться в том, чтобы упростить получение старых.

Например, имеется программа, которая позволяет возместить до 80% расходов на транспортировку организациям промышленности гражданского назначения. Обычно такую субсидию получить достаточно сложно из-за большого списка требований, среди которых были такие: перевозчиком должно было выступать российское юрлицо (что весьма затруднительно в условиях санкций), обязательная ежеквартальная и ежемесячная отчетность в Минпромторг «о достижении значения результата предоставления поддержки о реализации плана мероприятий по достижению результата предоставления субсидии».

При этом подавать заявку на субсидию нужно было за год. Можно представить, какие трудности возникли у компаний, «подавшихся» на эту поддержку в 2021 году и получивших в 2022-м, отметила Наринэ Беглярова. К счастью, в июле в программу были внесены изменения и отменены невозможные в условиях санкций требования.

«Подаваясь на субсидии сейчас, бизнес оценивает, сможет ли он соответствовать условиям в течение периода, за который нужно будет отчитываться. Период будет непредсказуемый. Жесткие требования получения поддержки порождают дополнительные огромные риски для предпринимателей. Таким образом, чтобы госпрограммы поддержки были привлекательными, а не пугающими для российского бизнеса, условия программ нужно анализировать и пересматривать регулярно», — заметила Наринэ Беглярова.

Для импортозамещения, уверена эксперт, необходимо масштабирование спроса, а для этого большему числу компаний потребуются кредитование. В кризисное время бизнес опасается наращивать объемы производства из-за экономической нестабильности: любая попытка масштабирования может привести к банкротству. Кредиты на расширение производства всегда связаны с риском, даже если они выдаются на льготных условиях. Ведь прибыли может и не быть, а выплачивать их придется. Новые меры поддержки должны дать бизнесу уверенность в том, что ему помогут удержаться на плаву при любом развитии событий, заключила Наринэ Беглярова.