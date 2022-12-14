Европейцы лихорадочно закупают российское дизельное топливо

Эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти морем вступили в силу 5 декабря. Что же касается нефтепродуктов из России, то на них эмбарго начинает действовать 5 февраля 2023 года.

Россия является крупнейшим поставщиком дизельного топлива в Европу. За первые 10 дней декабря ЕС и Великобритания купили более 16 млн баррелей дизеля. Если европейцы продолжат покупать дизельное топливо такими же темпами, то в декабре его импорт станет, по данным Vortexa Ltd., максимальным как минимум с начала 2016 года.

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Дефицит дизеля в Европе носит структурный характер. Европейцы уже давно вынуждены полагаться по нему на другие страны. В этом декабре около половины импорта дизтоплива, т.е. почти столько же, сколько в ноябре, прибыли из российских портов. Это значит, делает вывод Bloomberg, что до заявляемой многими европейскими лидерами полной независимости континента от российских энергоресурсов еще далеко.

По данным Vortexa, с 1 по 15 декабря средний уровень поставок дизеля в Европу составил ок. 1,8 млн бар./д. Эксперты затрудняются спрогнозировать, как пройдет вторая половина декабря и сохранятся ли в две последние недели года такие же высокие темпы импорта, как в первые. Если сохранятся, то в последний месяц 2022 года объем импорта дизельного топлива Старым Светом станет максимальным за 6 последних лет и превзойдет даже очень высокие показатели октября, спровоцированные забастовками французских нефтепереработчиков.

Львиная доля нероссийского дизеля поступает в ЕС и Великобританию с Ближнего Востока, в основном из Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, и Азии, в основном, из Индии. Пока танкеры с дизтопливом продолжают идти в сторону Старого Света. В их числе и один супертанкер, недавно частично загрузившийся дизелем в одном из ближневосточных портов и направляющийся сейчас в Роттердам.

Если не считать европейские страны, то самым крупным покупателем российского дизельного топлива является Турция, которая, между прочим, и сама его экспортирует. Турция потенциально вполне может быть посредником, считают в консалтинговой компании Facts Global Energy: Анкара может импортировать российский дизель для внутреннего потребления и экспортировать в Европу дизель, полученный на турецких НПЗ.

Главными портами по приему российского дизтоплива в Европе является торговый хаб на северо-западе континента - район Амстердама, Роттердама и Антверпена (АРА).

Декабрь 2022 года является последним месяцем, когда трейдеры ICE Gasoil, крупнейшего на континенте рынка дизельных фьючерсов, могут привозить физический дизель в резервуары и хранилища в районе АРА.