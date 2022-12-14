Доля нераспроданных квартир в новостройках достигла рекордных 66%

Площадь нераспроданных квартир в новостройках по всей России в декабре достигла 66 млн кв. метров, или 66% от общего объема жилья в стадии строительства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные «INFOLine-Аналитики». В компании учли квартиры, которые уже доступны к покупке, и те, которые еще не вышли на рынок, и пришли к выводу, что число нераспроданных квартир достигло максимума как минимум с января 2020 года, когда данные объединили в единую информационную систему жилищного строительства.

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«Это самый высокий показатель нераспроданных квартир за всю историю современного российского рынка жилья», — заявил гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Аналитики госкомпании «Дом.РФ» подтвердили, что объем пустующего жилья в новостройках сейчас превышает 41 млн кв. метров, что на 44% больше, чем в начале 2021 года. Еще около 25 млн кв. метров строящегося жилья приходится на проекты, продажи в которых пока не открыты.

В январе 2020 года доля нераспроданных квартир в стадии строительства составляла 60% (около 62 млн кв. метров). После запуска программы льготной ипотеки этот показатель снизился и к концу 2020-го составил около 53 млн кв. метров. В прошлом году площадь непроданных квартир колебалась от 51 млн до 59 млн кв. метров.

Большой объем нераспроданного жилья в «Дом.РФ» связывают с тем, что застройщики в этом году не сбавили темпы запуска новых проектов: в прошлом году они вывели на рынок 43 млн «квадратов», за 11 месяцев текущего — 37,3 млн. При этом, спрос заметно снизился. По данным Росреестра, в январе-сентябре 2022 года продажи в новостройках в среднем по стране упали на 15,5%.

