Эксперт агентства Bloomberg считает зиму фатальной для Киева и Запада

Если власти России смогут затянуть конфликт на всю зиму, то Украина, вероятнее всего, быстрее потеряет свои силы и будет вынуждена начать переговоры исключительно на российских условиях, чтобы не потерять полностью свою государственность. Об этом говорится в статье, опубликованной агентством Bloomberg.

Отмечается, что зимний период ведения военных действий принес Украине нелегкий выбор. Автор статьи поясняет: если смотреть на происходящее с военной точки зрения, то оперативная пауза имеет некоторый смысл. Но с политической и дипломатической точек зрения ожидание будет фатальным для Киева.

«Если Россия сможет затянуть конфликт на всю зиму, сделав ситуацию как можно более неприятной для измученной Украины, бедной энергией Европы и все более отвлекающегося на проблемы в энергетике Вашингтона, Киев и Запад сломаются», — пишет агентство.

Ранее военный эксперт и политолог Яков Кедми заявил, что исход специальной военной операции, которая продолжается на Украине, уже предрешён. По его словам, скоро начнётся основной этап противостояния между Западом и Россией, победу в котором одержит Москва.

