Финляндия за девять месяцев 2022 года импортировала СПГ из России на €75 млн

Финляндия продолжает импортировать сжиженный природный газ (СПГ) из России, при этом каких-либо изменений по валюте оплаты нет.

Об этом сообщил в интервью «РИА Новости» торгпред РФ в Финляндии Антон Логинов.

«Финляндия действительно продолжает закупать российский СПГ, но не через посредников, а напрямую у ПАО "Новатэк" по долгосрочному контракту в евро. Насколько нам известно, изменений по валюте оплаты с момента заключения соглашения не было», — рассказал Логинов.

Он отметил, что с января по сентябрь текущего года Финляндия импортировала СПГ на 85 млн евро, из которых 75 млн, то есть 88%, российского происхождения.

По словам Логинова, Хельсинки прорабатывает пути отказа от закупок сжиженного природного газа из РФ; для этого был арендован американский плавучий СПГ-терминал, который планируют ввести в эксплуатацию уже в январе 2023 года. «Тем не менее существует множество факторов, которые не позволяют отказаться от российского СПГ здесь и сейчас, среди них: техническое ограничение пропускной способности финских терминалов, высокий спрос и, как следствие, высокие цены на СПГ в Европе, а также низкая рентабельность транспортировки небольших объемов СПГ для мировых поставщиков (Катар, Австралия)», — пояснил торгпред.

Ранее глава «Новатэка» Леонид Михельсон сообщал, что Финляндия, отказавшись от трубопроводного газа из России, покупает СПГ с проекта «Криогаз-Высоцк».