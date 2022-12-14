В Казахстане нашли только треть похищенного в ходе январских беспорядков оружия

В Казахстане до сих пор не могут найти свыше двух тысяч единиц оружия, которое было похищено в ходе беспорядков в начале этого года.

Об этом рассказал заместитель начальника службы уголовного преследования Генпрокуратуры Елдос Килымжанов, передает «Интерфакс».

«Во время январских событий разграблены десять охотничьих магазинов, оттуда похищено 1 629 ружей. Также похищено 1 288 единиц служебного оружия. Из всего этого объема найдена треть, или 958 единиц, а более двух тысяч, в том числе гранаты, автоматы, ружья, пистолеты и гранатометы до сих пор на руках», — уточнил Килымжанов.

Он предположил, что оружие находится в руках криминальных структур.

Сообщается, что по фактам хищения и хранения оружия зарегистрировано 519 досудебных расследований. Подозреваемыми числятся 183 человека, арестованы 11, осуждены 154, из которых к тюремному заключению приговорены 27.

Напомним, в первые дни января 2022 года в Казахстане начались акции против резкого повышения цен на сжиженный газ. Мирные протесты быстро вылились в беспорядки и дополнились политическими требованиями; в разных городах были совершены многочисленные нападения на магазины, отделения полиции и административные здания. По данным Генпрокуратуры, жертвами этих событий стали 238 человек.

