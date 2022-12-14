Инвесторам Москвы упростили подключение к электросетям

В Москве упростили процедуру подключения новых объектов к электрическим сетям. Об этом сообщил 14 декабря глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский со ссылкой на соглашение, подписанное властями столицы и ПАО «Россети Московский регион».

«Правительство Москвы продолжает оказывать инвесторам всестороннюю поддержку, в том числе при реализации новых проектов, нацеленных на создание инновационных производств, импортозамещение, строительство критически важной инфраструктуры и в других сферах. Соглашение, подписанное сегодня, позволит оптимизировать процедуру подключения объектов к электрическим сетям», — сказал Владислав Овчинский.

Он напомнил, что с 2020 года столица внедряет региональный инвестиционный стандарт, разработанный Минэкономразвития РФ. Он приводит к единому стандарту все этапы инвестиционных проектов, от реализации до воплощения.

Теперь регион сможет мониторить соблюдение сроков, которые указаны в алгоритмах действий инвестора по процедуре подключения к электрическим сетям до 150 кВт и свыше 150 кВт.

«Данное cоглашение — основа для поддержки новых инвестиционных проектов, успешной реализации алгоритмов действий инвестора и тщательного мониторинга сроков подключения к электросетевой инфраструктуре», – отметил генеральный директор ПАО «Россети Московский регион» Петр Синютин. Он выразил уверенность в том, что в итоге продуктивного взаимодействия энергетиков и инвесторов объем инвестиций в экономику столицы будет и дальше расти.