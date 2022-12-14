Кабмин в феврале представит федеральный проект по поддержке российских разработчиков видеоигр

По данным газеты «Коммерсантъ», к февралю 2023 года правительство подготовит федеральный проект по поддержке российских разработчиков видеоигр в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».

Издание пишет, что вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил профильным министерствам проработать дополнительные меры поддержки видеоигровой индустрии и киберспорта. За проект отвечает Минцифры — к 10 февраля ведомство должно внести соответствующие предложения. Минобрнауки между тем поручено уже к 20 декабря представить инициативы по разработке новых программ высшего и среднего специального образования для подготовки профильных кадров.

Финального решения по внедрению нового федерального проекта нет, уточнил изданию представитель Дмитрия Чернышенко; 14 декабря в Минцифры должно пройти совещание на эту тему.

Отмечается, что сами разработчики относятся к инициативе со скепсисом, поскольку опасаются, что распределение грантов и субсидий от государства может оказаться непрозрачным.

Для восстановления и развития рынка разработки игр в России студиям требуется ряд как денежных, так и нефинансовых мер поддержки, отметил глава Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников. Речь идет, в частности, о таких мерах, как освобождение от уплаты НДС на локальном рынке и отмена валютного контроля, пояснил он. По мнению гендиректора АНО «Цифровая экономика» Сергея Плуготаренко, для поддержки индустрии было бы целесообразно создать «службу единого окна», которая занялась бы не только выдачей грантов, но и маркетинговым продвижением.

Топ-менеджер одной из российских студий — разработчиков игр указал в том числе на то, что распределять гранты и субсидии должен компетентный экспертный совет из участников рынка, а не чиновники, «которые сами никогда не играли».