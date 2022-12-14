Хочешь пить шампанское — не рискуй

Индекс Мосбиржи падает 5 дней подряд, полностью игнорируя уверенный отскок нефти (в том числе российского сорта Urals), рост цен на металлы и повышение инвестиционного оптимизма на Западе. По итогам сегодняшних торгов индикатор снизился на 0,7%, закрывшись недалеко от промежуточной поддержки 2150 пунктов, пробой которой лишь усилит зарождающийся нисходящий тренд.
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Индекс Мосбиржи и рубль вновь снизились, несмотря на рост нефти. Скалывается впечатление, что многие инвесторы в преддверии новогодних выходных стали переводить часть своих активов в низкорисковые инструменты.
Коллаж: Тамара Ларина
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