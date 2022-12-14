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Хочешь пить шампанское — не рискуй

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
14 декабря 2022, 20:31

Индекс Мосбиржи и рубль вновь снизились, несмотря на рост нефти. Скалывается впечатление, что многие инвесторы в преддверии новогодних выходных стали переводить часть своих активов в низкорисковые инструменты.

Коллаж: Тамара Ларина