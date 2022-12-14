Компанию DongFeng назвали одним из китайских партнеров «Автотора»

Завод «Автотор» в Калининграде, ранее собиравший машины Hyundai, Kia и BMW, теперь будет выпускать китайские автомобили трех брендов. Как сообщил накануне, 13 декабря, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, соглашения с каждым из автопроизводителей уже заключены. При этом глава региона не стал раскрывать названия китайских компаний, которые станут партнерами калининградского предприятия.

Между тем, по данным Telegram-канала «Русский автомобиль», одним из них является компания DongFeng, которая отгружает комплекты для сборки в Липецкой области заводу «Моторинвест» (Evolute).

«По сути, DongFeng становится "новым JAC" по многоуровневости проникновения на российский рынок. Второй фирмой, которой сотрудничество с Россией важнее потенциального санкционного риска. Может быть потому, что и Dongfeng Motor Group, и JAC — государственные компании. Хотя у той же Dongfeng есть СП с Nissan и Renault и пакет акций Stellantis, но эти партнеры вряд л и будут вставлять в колеса китайцам палки вторичных санкций», — пишет автор Telegram-канала.

Отмечается, что второй производитель уже известен — это китайский холдинг BAIC (Beijing Automotive Group), у которого «Автотор» уже купил 12 машин. Название третьей компании, с которым заключено соглашение, не называется.

Основанная в 1969 году DongFeng является одной из крупнейших автомобилестроительных компаний в Китае. Штаб-квартира автопроизводителя расположена в Ухани.

Китайская государственная холдинговая компания BAIC создана в 1958 году, в нее входят несколько автомобилестроительных и машиностроительных предприятий; штаб-квартира находится в Пекине. В ноябре стало известно о переговорах BAIC и «Автотора».