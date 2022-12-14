Максимальная ставка по вкладам выросла до 7,39%

По итогам первой декады декабря средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по вкладам физических лиц в рублях составила 7,39%. По сравнению с третьей декадой ноября она выросла на 0,09% (с 7,3%), а за месяц — на 0,41% (с 6,98%), следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ.

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«Результаты мониторинга в декабре 2022 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц: I декада декабря — 7,39%», — сообщили в ЦБ.

Для справки регулятор привел также средние максимальные процентные ставки по вкладам по срокам привлечения средств: для депозитов до 90 дней она составила 5,84% (не изменилась); от 91 до 180 дней — 6,82% (+0,02%); от 181 дня до 1 года — 6,74% (+0,09%); на срок свыше 1 года — 7,97% (+0,2%).

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбер, ВТБ, Тинькофф банк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк и банк «ФК Открытие». ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов, вклады с дополнительными условиями, а также вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

