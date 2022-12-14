Мария Багреева: выручка ритейлеров в Москве в 2022 году осталась на уровне прежнего года

Несмотря на снижение посещаемости торговых центров и количества арендаторов в них, выручка ритейлеров Москвы в 2022 году остается на уровне прошлого года. При этом больше, чем у половины московских ТЦ продажи выросли в среднем на 30%, сообщила этом сообщила 14 декабря министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

Сегодня эксперты по-разному оценивают, как изменилась динамика посещения торговых центров в столице с начала года. Эта «вилка снижения» составляет 6% — 25%, а сокращение количества арендаторов за 9 месяцев оценивается в 7%. «При этом мы видим, что объем выручки по данным контрольно-кассовой техники сопоставим с тем же периодом прошлого года. А у 66% московских ТЦ продажи даже выросли: в среднем на одну треть», — подчеркнула Мария Багреева.

По ее оценке, это означает, что уход иностранных брендов существенным образом не отразился на продажах: почти вся выручка перераспределилась между оставшимися арендаторами.

Сегодня она так же остается на прежнем уровне. «А до конца года мы ожидаем ее увеличения за счет сезонного роста продаж в ноябре – декабре», — подчеркнула министр.