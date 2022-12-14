Nasdaq: Илон Маск больше не богатейший в мире

Неожиданно оптимистичная статистика по ноябрьской инфляции в США привела вчера к тому, что основные американские фондовые индексы открыли торги гэпом. Разрыв между закрытием понедельника и открытием вторника для Dow Jones Industrial Average составлял 0,8%, а для Nasdaq Composite – 3,6%. Через несколько минут цифры выросли до 2,1% и 3,8% соответственно.

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