Финансовые рынки Фондовый рынок США Илон Маск

Nasdaq: Илон Маск больше не богатейший в мире

Сергей Мануков
корреспондент Expert.ru
14 декабря 2022, 09:18

Провал вчерашнего ралли на Nasdaq стоил Илону Маску титула богатейшего человека мира. Благодаря обвалу акций Tesla им стал глава LVMH Бернард Арно.

Carina Johansen/AP/TASS