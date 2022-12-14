МБР «Ярс» опущена в шахту и встала на боевое дежурство

В Калужской области в шахтную пусковую установку произвели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Работа проводилась в течение нескольких часов, сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

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Уточняется, что ракета устанавливается в ШПУ с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Сложнейшие технологические операции требуют для своего выполнения нескольких часов.

«В преддверии Дня РВСН в Козельском ракетном соединении провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В Минобороны добавили, что «очередная ракета встанет на боевое дежурство в плановые сроки». По словам командира Козельского ракетного соединения Алексея Соколова, таким образом «у России появится новый образец ракетного ядерного оружия, позволяющий решать поставленные задачи на стратегическом уровне».

Как сообщается, в ракетном соединении ведутся также работы по созданию новой инфраструктуры, обеспечивающей более качественные условия для подготовки дежурных сил, несения боевого дежурства и для отдыха личного состава.

PC-24 «Ярс» — российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью, говорится на сайте МО РФ.