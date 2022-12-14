Минфин разместил ОФЗ на 351,8 млрд рублей

Минфин РФ разместил на безлимитных аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 351,8 млрд рублей при суммарном спросе в 823,721 млрд рублей. Бумаги с постоянным купонным доходом были размещены на 90,243 млрд рублей, облигации с переменным купонным доходом — на 250 млрд рублей, а ОФЗ с индексируемым номиналом проданы на 11,557 млрд рублей, следует из информации на сайте Минфина.

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По данным Минфина, на аукционе по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26241 с датой погашения 17 ноября 2032 года было продано бумаг на сумму 90,243 млрд рублей при спросе 287,516 млрд рублей. Выручка от размещения оценена в 88,791 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 97,6361% от номинала, что соответствует доходности 10,12% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 97,487% от номинала, что соответствует доходности 10,14% годовых.

На втором безлимитном аукционе, состоявшемся 14 декабря, были проданы флоатеры ОФЗ-ПК выпуска № 29022 с датой погашения 20 июля 2033 года на общую сумму 250 млрд рублей по номиналу при спросе 524,458 млрд рублей. Выручка от аукциона составила 242,684 млрд рублей при цене отсечения 96,41% от номинала и средневзвешенной цене 96,4985% от номинала.

На аукционе по размещению ОФЗ с индексируемым номиналом № 52004 с датой погашения 17 марта 2032 года в этот день было продано бумаг на сумму 11,557 млрд рублей при спросе 11,747 млрд рублей. Выручка от размещения составила 10,897 млрд рублей при средневзвешенной цене 93,7501% от номинала и цене отсечения 93,7501% от номинала, что соответствует доходности 3,32% годовых.

