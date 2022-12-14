Минобороны сообщило об уничтожении пяти украинских диверсионно-разведывательных групп в ЛНР и ДНР

Министерство обороны РФ рассказало о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

Сообщается, что на Купянском направлении в результате огня артиллерии по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в Харьковской области и ЛНР уничтожено до 100 украинских силовиков; на Красно-Лиманском направлении сорваны контратаки трех штурмовых групп ВСУ; в районе Стельмаховки (ЛНР) нанесено огневое поражение колонне резервов украинских сил.

«Кроме того, уничтожено пять диверсионно-разведывательных групп противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики», — указывается в сводке Минобороны. Отмечается, что потери противника на этом направлении составили более 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными.

На Донецком направлении взята под контроль основная часть населенного пункта Водяное (ДНР), рассказали также в оборонном ведомстве. «На Южно-Донецком направлении ВСУ четырьмя штурмовыми группами пытались контратаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Павловка, Новомайорское и Нескучное Донецкой Народной Республики. Все контратаки отражены, противник отброшен на исходные позиции», — сообщается в сводке.

Отмечается, что в населенном пункте Краматорск (ДНР) уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось до двух тысяч реактивных снарядов системы залпового огня «Град» и более трех тысяч артиллерийских снарядов различного калибра.

«В районах населенных пунктов Ямполовка и Калинина Донецкой Народной Республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37», — подчеркивается в сообщении.

В общей сложности с начала спецоперации уничтожены 343 украинских самолета, 183 вертолета, 2658 БПЛА, 396 зенитных ракетных комплексов, 7099 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3685 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7599 единиц специальной военной автомобильной техники, уточнили в ведомстве.