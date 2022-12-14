Москва возглавила рейтинг инвестиционно привлекательных регионов России

Москва возглавила рейтинг регионов России по уровню инвестиционной привлекательности. На столицу приходится больше 20% от общей суммы вложений стране. Об этом сообщил 14 декабря заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов со ссылкой на результаты ежегодного исследования Национального Рейтингового Агентства (НРА).

«Исследование НРА проводилось в 10-й раз, и столица неизменно остается безусловным лидером среди регионов страны по уровню инвестиционной привлекательности. На Москву приходится 20,5% от общей суммы инвестиций России», — рассказал Владимир Ефимов. Он уточнил, что за первые 9 месяцев 2022 года объем вложений в основной капитал города вырос на 2,7% до 3,4 трлн рублей (по сравнению с январем-сентябрем 2021-го). У предпринимателей также появились новые возможности для развития: например, освободились ниши в тех сферах, которые покинули западные компании.

Эксперты НРА оценивали регионы по 57 показателям, в том числе данные статистики, опрос предпринимателей и оценки экспертов. В число ключевых данных включили такие, как качество инфраструктуры, внутренний спрос, промышленный потенциал и финансовая устойчивость.

Столица стала лидером сразу по нескольким параметрам, сказал управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. «Москва — это ведущий в стране регион по качеству государственного управления. Рост инвестиций в 2023–2025 годах может достигнуть 8,5%, а валовый региональный продукт столицы будет расти темпами не ниже 3%», — полагает он. По оценке Сергея Гришунина, столица и в дальнейшем будет лидировать по таким параметрам, как кадровый потенциал, деловой климат, качество инфраструктуры и развитие новых видов государственно-частного партнерства.

Как напомнили в мэрии столицы, власти города предоставляют целый комплекс мер поддержки бизнеса. Так, у 140 предприятий столицы есть специальные статусы, которые предоставляют им разные налоговые льготы. Совокупный объем вложений этих компаний в свое развитие за последние 5 лет превысил 153 млрд рублей.

В числе новых инструментов взаимодействия бизнеса и власти, который активно развивается в столице, — офсетный контракт. В рамках этого механизма инвестор открывает в городе предприятие, в власти гарантируют ему госзаказ продукции в течение нескольких лет. На данный момент Москва уже заключила 5 офсетов по выпуску лекарственных препаратов, медицинских изделий и детского питания, общий объем инвестиций в эти проекты составляет 12,0 млрд, сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский. «На очереди еще 10 контрактов, инвестиции по которым составят не менее 6,7 млрд», — подчеркнул он.