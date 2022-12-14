На цену нефти повлиял новый экзотический игрок

Утром в среду, 14 декабря, фьючерсы на нефть марки WTI снизились до 75 долларов за баррель — после роста примерно на 6% за последние две сессии. Фьючерсы на Brent подешевели на 0,5%, до 80,930 долл. за баррель.



Это стало возможным потому, что инвесторы с осторожностью ожидают решения Федеральной резервной системы США по процентной ставке. Участники рынка ждут, что Федрезерв смягчит свою агрессивную риторику по ужесточению монетарной политики, но укажет на необходимость дальнейшего повышения ставки.

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Впрочем, основная причина снижения цен на сырье — отраслевой отчет в США, который показал, что запасы сырой нефти в США неожиданно выросли на 7,82 млн баррелей на прошлой неделе. Это максимальный недельный рост с марта, и он полностью противоречит рыночным ожиданиям снижения на 3,91 млн баррелей. Что касается предложения, то из-за макроэкономических препятствий ОПЕК снизила оценки количества нефти, которое группе необходимо будет добывать в ближайшие месяцы.

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Между тем, инвесторы продолжают оценивать перспективы спроса на нефть в Китае — крупнейшем импортере сырья. Это происходит на фоне продолжающегося отхода страны от политики «нулевой терпимости» к уровню заболеваемости Covid, а также влияния последних западных санкций на российскую нефть.

Кроме того, редкий природный феномен — Эль-Ниньо — охлаждает Северо-Восточную Азию. Это глобальное явление связано с колебанием температуры поверхностных вод в Тихом океане. В результате густонаселенный макрорегион страдает от холодной погоды, и это, безусловно, увеличит общемировой спрос на энергоносители и повысит цены на топливо. Согласно прогнозам Национальных центров экологического прогнозирования США, в ближайшие пару недель в Китае, Японии и Южной Корее температура будет ниже нуля.

Либо под 70, либо за 90

На прошлой неделе нефть потеряла более 10% стоимости, отмечает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. Несмотря на ряд положительных фундаментальных событий, страх трейдеров и инвесторов по поводу надвигающейся рецессии обрушил котировки. Цены снижались до уровней декабря 2021 года, достигнув минимума 75,16 долл. за баррель марки Brent.

Но уже 9 декабря ситуация изменилась. После заявлений Путина, что Россия готова сократить добычу и прекратить поставки нефти странам, принявшим потолок цен, стоимость бочки выросла на 0,25%, отмечает эксперт. Нынешняя неделя началась более бодро: за два дня (понедельник и вторник) цены на нефть прибавили около 5%. Рынок продолжает находиться в хрупком равновесии, каждый раз обращая внимание на факторы, влияющие на спрос и предложение.

С одной стороны, ослабление ограничительных коронавирусных мер в Китае должно способствовать открытию и восстановлению экономики, и это подтолкнет рост спроса на нефть. Данные по инфляции в США, вышедшие во вторник, тоже указывают на ее постепенное снижение, которое может дать ФРС возможность сбавить темпы ужесточения монетарной политики.

Эти ожидания уже действуют на рынок, говорит эксперт. Индекс доллара, отражающий его стоимость к мировым валютам, снижается. Это тоже способствует росту котировок нефти. Есть и локальные проблемы, связанные с предложением на рынке США и вызванные утечкой топлива на трубопроводе Keystone — в их результате Штаты лишились 620 тысяч баррелей в сутки. Параллельно этому ОПЕК+ продолжает политику снижения уровня добычи, поддерживая баланс предложения в сложившихся условиях. Все эти факторы формируют ожидания роста спроса при ограниченном предложении, что и двигает нефтяные ценны вверх.

С другой стороны, продолжает Вавилов, вопрос затяжной рецессии еще не снят с повестки. Сегодня завершится двухдневное заседание ФРС, по итогам которого будет принято решение по процентной ставке и объявлено о дальнейших ожиданиях и возможных действиях регулятора. Есть вероятность, что Резерв продолжит повышение ставок более медленными темпами, но конечная ставка будет выше, чем ожидает рынок. В результате таких действий экономика США уже в следующем году впадет в рецессию, утянув за собой всю мировую экономику.

Открытие Китая тоже под вопросом, полагает Вавилов. В результате снятия большого ряда ограничительных мер, количество заболеваний может резко увеличиться, что приведет к очередному замедлению и закрытию экономики. В общем, сейчас мы находимся на тонкой грани, где конкретные события укажут на дальнейшее движение нефтяных цен.

Если мир погрузится в затяжную рецессию, и экономика Китая не сможет оправиться, то нефтяные котировки провалятся ниже 70 долл. за баррель марки Brent, считает аналитик. В этом случае удержать их на более или менее приемлемых уровнях сможет только ОПЕК+ резко сократив добычу и, как следствие, предложение.

Если же США смогут избежать рецессии, а Китай успешно запустит экономическую активность, то нефть может взлететь выше 90 долл. за баррель. В этом сценарии, говорит Николай Вавилов, стоит помнить и о дополнительном спросе со стороны Штатов, которым необходимо восполнять стратегические запасы. Ну, и то, что Россия снизит уровень предложения — за счет ответных мер против стран, согласившихся на предельный уровень цен на покупку российской нефти.

Не Urals’ом единым

После значительного снижения на прошлой неделе, рынок нефти оказался на позитивной территории, отмечает аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Цены на сорт Brent восстановились от 75 долл. за баррель до 80,5 долл. за баррель. Стоимость сорта WTI выросла от 70,4 до 75,2 долл. за баррель.

Первая реакция на введение «потолка цен» для российской нефти прошла. Рынок наблюдает за перестройкой транспортных потоков и увеличением поставок. Однако, указывает аналитик, на прошедшей неделе отгрузки российской нефти в сторону китайских независимых производителей замедлились — контрагенты опасались вторичных санкций и ожидали дополнительных разъяснений.

Помимо того, в Европе к началу действия эмбарго были сформированы достаточные запасы нефти, в том числе российской. В связи с этим краткосрочно спрос оказался полностью удовлетворен, что дополнительно придавило стоимость нефти.

Как отмечает Лукичева, экспорт нефти по данным Vortexa, из России в ноябре вырос до 3,5 млн баррелей в сутки, что на 17,5% больше, чем в 2021 г. и на 10% больше, чем до СВО. В декабре-феврале мы наверняка увидим снижение экспортных поставок и, вероятно, снижение добычи.

Стоимость сорта URALS опустилась под 50 долл. за баррель, что ниже предельных цен. Однако, стоимость прочих российских сортов (ВСТО, «Сокол» и т.п.), находилась на уровне порядка 70 долл. за баррель. Отметим, что продажа этих сортов замедлилась.

При этом, обращает внимание Лукичева, уже известно о законопроекте, подготовленном российскими властями и Минэнерго РФ в ответ на введение потолка цен. Пока известно лишь то, что запрещается продавать нефть странам, присоединившимся к потолку цен, и по контрактам, в которых фигурирует цифра 60 долл. за баррель. Если запрет ограничится только данными положениями, то влияния на рынок он не окажет.

Накопленные в Европе запасы будут оказывать давление на цены до конца года, полагает эксперт. Но в первом квартале рынок может получить поддержку от растущего китайского спроса, который начнет восстанавливаться по мере отказа от политики нулевой терпимости. С технической точки зрения, рынок нефти вернулся в коридор долгосрочного растущего тренда 80—70 долл. за баррель сорта Brent.

В связи со всеми перечисленными факторами, по-прежнему важно наблюдать за реакцией рынка на ответ российских властей по поводу включения потолка цен, а также отслеживать вероятное сокращение добычи со стороны ОПЕК+ — эти факторы могут оказать существенное влияние на нефтяные цены, полагает Оксана Лукичева.