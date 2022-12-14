Что происходит с поставками российской нефти в Индию

Индия сильно зависит от импортируемой нефти, которая покрывает потребности третьей азиатской экономики на 86%. Почти четверть импортируемой нефти, по данным сайта rediff.com., поступает из России. Поэтому в Нью-Дели сейчас так внимательно следят за всеми новостями о российской нефти и, в первую очередь, за всеми ограничительными мерами, введенными коллективным Западом во главе с США после 24 февраля.

Нефть у России Индия покупает, главным образом, потому что это выгодно: Москва продает ее с солидными скидками, приблизительно, на 10% дешевле остальных поставщиков, что позволяет индийцам экономить миллиарды долларов. И еще и зарабатывать на нефтепродуктах, сделанных местными нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) из российской нефти и продаваемых, в том числе, и в США с Европой, естественно, по рыночным, т.е. очень высоким сейчас ценам.

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5 декабря вступили в силу ценовой потолок на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель, принятый странами Большой семерки и Австралией, а также, по крайней мере, формально как будто бы не имеющее к Индии отношения европейское эмбарго на поставки нефти из России по морю. От наказаний, положенных за нарушение ценового потолка, т.е. за покупку российской нефти дороже 60 долларов за баррель, освобождаются танкеры, загруженные российской нефтью до 5 декабря 2022 года и разгруженные до 19 января 2023 года. Кстати, благодаря этому исключению европейские страны продолжают покупать сейчас российскую нефть дороже потолка: например, нефть марки Urals по 65-67 долларов за баррель.

Индия в среднем платила в октябре за российскую нефть с учетом всех дополнительных расходов 86 долларов за баррель. Это позволяет зарабатывать индийским нефтепереработчикам более 10 долларов на каждом барреле нефтепродуктов. Для сравнения: аравийскую нефть и нефть из США Индия покупала в октябре по средней цене 99 и 97 долларов за баррель соответственно.

Россия, как и следовало ожидать, отвергла ценовой потолок на свою нефть и пригрозила перестать продавать ее странам, присоединившимся к западным ограничениям. Потолок позволяет неевропейским странам покупать российскую нефть, но вся проблема в ее доставке. Дело в том, что нефть из России, купленную дороже 60 долларов за баррель, запрещено перевозить и страховать.

Индийские эксперты считают, что проблем, связанных с ценовым потолком, у индийских трейдеров возникнуть не должно. По крайней мере, в первое время. Не должен стать препятствием и дефицит танкеров и страховщиков, считают чиновники министерства нефти и природного газа Индии. По крайней мере, до тех пор, пока США не начнут открыто угрожать нарушителям ограничений вторичными санкциями. Страхование индийские и китайские покупатели смогут обеспечить сами, а доставку, считают в Нью-Дели, вполне по силам организовать российским продавцам. Причем, индийцы охотно готовы помогать «Совкомфлоту» и другим российским транспортным компаниям получать через Индийский судоходный регистр (IRS) международные сертификаты безопасности, которые сами они после 24 февраля получить не могут.

Кроме российских танкеров, индийские покупатели могут рассчитывать и на так называемый «теневой» флот, корабли, капитаны которых готовы помочь обойти европейские санкции. С другой стороны, найти достаточно «теневых» танкеров для ежедневной доставки 2,5 млн баррелей российской нефти азиатским покупателям может оказаться трудно. В Vitol считают, что экспорт российской нефти может сократиться на миллион баррелей в день. В таком случае, утверждают в Bernstein Research, цена нефти на мировых рынках вполне может взлететь до 120 долларов за баррель.

В европейском эмбарго на российскую нефть, перевозимую морем, имеется еще одна лазейка – слишком упрощенная форма заполнения документов, которые нетрудно фальсифицировать, считают в Kpler.

И все же проблемы для Москвы и Нью-Дели, конечно, существуют. Причем, чем дороже будет продавать свою нефть Россия, тем их будет больше.

Около 90% импортируемых Нью-Дели ежедневно 4,4 млн баррелей нефти привозят западные танкеры, застрахованные европейскими и британскими страховщиками. У самой России менее 70 танкеров. Что же касается индийской государственной судоходной компании Shipping Corporation of India (SCI) и частных транспортных компаний, то они могут обеспечивать доставку лишь 10% необходимой для страны нефти.

Кстати, индийские НПЗ несмотря на давление правительства уже несколько лет не пользуются танкерами SCI, которые сильно устарели. К тому же, доставка морем в Индию из России нефти занимает почти месяц. Не удивительно, что индийские нефтепереработчики предпочитают возить «черное золото» на огромных танкерах, чтобы совершать меньше рейсов.

В октябре Россия стала крупнейшим экспортером нефти в Индию. На ее долю приходился каждый четвертый импортированный Нью-Дели баррель.

Половина (49%) российской нефти, по данным аналитического центра CREA, была доставлена покупателям в сентябре на кораблях, принадлежащих европейским судоходным компаниям. Это дает Брюсселю определенное влияние на экспорт российской нефти третьим странам.

