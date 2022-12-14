Новые басы от нашего «ГАЗа»

«Группа ГАЗ» совместно с ГК «Современные транспортные технологии» (СТТ) выводит на отечественный рынок целую линейку автобусов нового поколения: от компактных 7-местных микроавтобусов для корпоративных перевозок до машин средней и большой размерности, работающих на различных видах топлива и способных перевозить до 90 пассажиров. Вся эта техника отличаются повышенным уровнем комфорта и отвечает самым строгим требованиям по эргономике и безопасности и позволяет решать комплексные задачи пассажирских перевозок с учетом специфики различных типов маршрутов.

Автобусы спроектированы на основе передовых технологий мирового автобусостроения, оснащены телематическими сервисами, обеспечивающими высокую эффективность и безопасность перевозок за счет контроля за работой транспорта, и соответствуют требованиям безбарьерной среды. Удобству маломобильных пассажиров в них уделено особое внимание. Все образцы техники были недавно представлены на Международной выставке BW Expo 2022. В «Группе ГАЗ» подробно рассказали «Эксперту» обо всех входящих в линейку моделях.

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Эволюция «ГАЗелей» и «Соболей» продолжается

«ГАЗель e-City» — электрическая модификация микроавтобуса «ГАЗель City», созданная в соответствии с требованиями ГУП «Мосгортранс», являющегося крупнейшим в России оператором наземного городского пассажирского транспорта. Запас хода на одной зарядке — до 150 км. Предусмотрена возможность быстрой зарядки до 80% емкости батареи за 45 минут. Машина рассчитана на перевозку 16 пассажиров, имеет 10 стационарных посадочных мест и 3 откидных сиденья.

Электрическая «ГАЗель e-City» сохраняет в себе все преимущества базовой модели, обеспечивающие комфорт и безопасность в поездке. Благодаря оригинальной раме с пониженной центральной частью у микроавтобуса отсутствуют ступени на входе. Просторная накопительная площадка в центральной части салона, система понижения высоты пола на остановках, широкая двойная дверь с электроприводом обеспечивают доступность для маломобильных пассажиров. Пневмоподвеска заднего моста гарантирует беспрецедентную среди машин данного класса плавность хода. Работа на электротяге дает машине дополнительные преимущества за счет снижения шума и отсутствия вредных выбросов в атмосферу.

«ГАЗель NN» — автобус, созданный на цифровой платформе поколения NN. Он предназначен для работы в сегменте корпоративных перевозок или на маршрутах с низким пассажиропотоком. Салон машины рассчитан на 22 пассажира (19 посадочных мест). Интерьер кабины включает комфортабельное подрессоренное водительское сиденье с 11 вариантами регулировки, мультимедийную систему с 9-дюймовым экраном. Передняя панель имеет разъемы USB, ниши для смартфонов, пластиковых карт, стаканов кофе и бутылок с водой, охлаждаемый и запираемый нижний ящик.

Бесключевой запуск двигателя обеспечивает дополнительное удобство, а электронное управление стояночным тормозом с помощью клавиши на приборной панели повышает эффективность работы узла и оставляет больше свободного места в кабине. Спинка центрального пассажирского сиденья откидывается, превращаясь в удобный столик.

«Соболь NN» – пассажирский автобус для сегмента корпоративных перевозок. Салон оборудован 7 мягкими комфортабельными сиденьями с ремнями безопасности, USB-розетками, потолочным люком для дополнительной вентиляции. Машина сохраняет все конкурентные преимущества базовой модели: за счет небольших габаритов и малого радиуса разворота (5,4 м) автомобиль может легко перемещаться в интенсивном транспортном потоке, проезжать по узким улицам и загруженным складским помещениям, парковаться во дворах, не создавая помех легковому транспорту. Благодаря малой габаритной высоте (2445 мм) «Соболь NN» способен заезжать на большинство многоуровневых парковок.

Социальное такси «Соболь NN» — машина, демонстрирующая широкие возможности использования линейки транспорта на базе автомобиля «Соболь NN». Социальное такси — это специализированный транспорт, который работает в рамках программ федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Данная модель разработана для перевозки маломобильных граждан. Компоновка салона предусматривает место для инвалидной коляски и 4 мягких комфортабельных стационарных сиденья, оснащенных ремнями безопасности, кнопками связи с водителем и USB-зарядками. Фиксаторы задних дверей и подъемник кассетного типа позволяют облегчить посадку и высадку пассажиров с ограниченными возможностями передвижения. Противоскользящее напольное покрытие, электрический привод боковой двери, дополнительное освещение зоны поcадки/высадки и термошумовиброизоляция кузова повышают комфорт и безопасность пассажиров.

Школьный автобус «ГАЗель NEXT» — еще один пример социально значимого специализированного пассажирского транспортного средства ГАЗ. Машина рассчитана на перевозку 15 детей и одного сопровождающего. Детские сиденья оборудованы ремнями безопасности. Специальные устройства препятствуют случайному открытию дверей. На каждом ряду сидений установлена кнопка вызова водителя. Для облегчения доступа в салон в конструкцию автомобиля введена выдвижная подножка с электроприводом. Дополнительная теплоизоляция и отопитель обеспечивают комфортабельную температуру в салоне в холодное время года. Для повышения безопасности перевозок максимальная скорость автобуса ограничена 60 км/ч.

Такие разные автобусы

Линейка автобусов CITYMAX — новое поколение автобусов, которое получило стильный современный дизайн интерьера и экстерьера и единую унифицированную платформу, на которой будут выпускаться как дизельные, так газовые и электрические автобусы. Кузов изготовлен из композитных материалов, которые отличаются легкостью, прочностью и не подвержены коррозии. Это позволило значительно снизить уровень шума в салоне, а также существенно уменьшить массу автобуса, что позволяет сократить расход топлива.

Доступность для маломобильных пассажиров обеспечивается низким уровнем входа без ступеней, просторными накопительными площадками с поясничными упорами, специально оборудованными местами для инвалидных колясок. Система «книлинг» наклоняет автобус в сторону дверей и регулирует высоту клиренса, облегчая посадку/высадку всем категориям пассажиров. В автобусах CITYMAX реализована система «чистого пола», подразумевающая отсутствие каких-либо креплений к полу, что позволяет обеспечить широкие проходы между рядами сидений. Большая площадь остекления дает наилучшую обзорность пассажирам и водителю. На BW Expo 2022 линейка представлена автобусами CITYMAX 9 и E-CITYMAX 12.

CITYMAX 9 – автобус среднего класса, рассчитанный на перевозку 75 пассажиров. Это уникальная для российского рынка модель, не имеющая аналогов в своем сегменте. В данном автобусе самая большая площадь низкого пола в своем классе (10 квадратных метров). Широкие проходы позволяют упростить передвижение по салону, а две двойные двери в центральной части кузова гарантируют удобство входа и выхода и ускоряют пассажирообмен на остановках.

При 5,8-метровой колесной базе машина отличается высокой маневренностью, имея небольшой радиус разворота (8,8 м). Измененный экстерьер обеспечивает практически полное отсутствие «слепых зон». Автобус оснащен отечественным двигателем семейства ЯМЗ-530 и автоматической коробкой передач ГАЗ.

E-CITYMAX 12 — электробус большой вместимости. Отличается от предыдущих поколений данного типа транспорта независимой подвеской и увеличенным до 200 км запасом хода на одной зарядке. В электробусе реализована возможность зарядки батарей тремя способами: ультрабыстрая пантографная за 1,5 часа, быстрая пистолетная за 2,5 часа и ночная за 7 часов.

Батареи оснащены автономной системой термостатирования, которая в автоматическом режиме охлаждает батареи летом и подогревает зимой до оптимальной рабочей температуры, что позволяет стабилизировать запас хода электробуса на протяжении всего срока службы батарей. Общая пассажировместимость транспортного средства составляет 85 человек, в салоне предусмотрено 36 посадочных мест и место для инвалидной коляски.

Перспективный автобус ПАЗ — модель среднего класса с низким уровнем пола, предназначенная для городских и пригородных перевозок. Автобус рассчитан на транспортировку 32 человек (21 посадочное место). Просторная накопительная площадка в центральной части салона, механическая аппарель, широкая дверь и возможность понижения уровня входа на остановках облегчают посадку/высадку пассажирам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. При этом небольшие габариты и малый радиус разворота, который составляет всего 7,1 м, обеспечивают отличную маневренность.

Пневматическая подвеска гарантирует мягкость и плавность хода даже на дорогах с неровным покрытием. Широкий центральный проход и высокий потолок облегчают передвижение пассажиров по салону. Полноценное багажное отделение, расположенное в заднем свесе, позволяет использовать автобус для пригородных перевозок.

КАВЗ-4270 LE — полунизкопольный автобус среднего класса с двигателем ЯМЗ-536, работающим на компримированном природном газе (CNG). Расположенные на крыше и под днищем автобуса газовые баллоны общей емкостью 662 л обеспечивают запас хода до 350 км. Машина предназначена для работы на маршрутах с высоким пассажиропотоком и рассчитана на перевозку 90 человек, также оснащена пневматической подвеской.

Отсутствие ступеней и система «книлинг» (регулируемый наклон автобуса до 7 градусов в сторону дверей) существенно сокращают время прохождения автобуса по маршруту благодаря увеличению скорости посадки и высадки пассажиров. Автобус оборудован механической аппарелью для беспрепятственного въезда в салон маломобильных пассажиров, специальными местами для инвалидной коляски и собаки-поводыря, кнопками связи с водителем.

Техникой «Группы ГАЗ» заинтересовались в Марокко

Специалисты не только из РФ, но из зарубежных стран позитивно отзываются о новинках от «Группы ГАЗ».

«Впервые за руль автомобиля ГАЗ я сел в 2002 году. Учился в Петербурге и подрабатывал водителем в компании мамы – доставлял продукты питания на бортовой “ГАЗели” в Воркуту. Потом с другом открыли транспортную компанию и с 2014 года занимаемся корпоративными пассажирскими перевозками. Автомобили “ГАЗ” занимают большую часть нашего автопарка. Но объемы выпуска на обслуживаемых предприятиях растут, нам нужен более вместительный транспорт. Поэтому вместе с механиком и коммерческим директором приезжали BW Expo, чтобы посмотреть все новинки. Много времени мы провели именно на стенде “Группы ГАЗ”. Там было очень много интересной техники», — рассказал Тарас Кирилив, генеральный директор компании «Аярвик» (Киров).

Посетитель выставки Марокко Яхйа Дермиро отметил, что в этой стране ГАЗ в нашей стране уже начинают узнавать. «На марокканском рынке есть и бортовая, и цельнометаллическая “ГАЗель NEXT”. Но здесь мы увидели модели, которых пока нет в Марокко. Например, новые автобусы Citymax были бы очень востребованы у нас», — заметил он.

В день открытия выставки BW Expo 2022 состоялась церемония подведения итогов конкурса Гран-при «За рулем»: Коммерческие автомобили 2022. За освоение «ГАЗели e-NN» Горьковскому автозаводу присуждена победа в номинации «Первый российский легкий коммерческий электромобиль».

«Тем, что электрические “ГАЗели” ездят на ВДНХ, уже никого не удивишь. Но месяц назад я был в Иркутске, и там несмотря на холод тоже ездят электро-ГАЗели. На них мы уехали за 90 км от города. Замечательная машина, мне очень понравилась», — признался Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем».

«В условиях новых внешних вызовов наша компания борется за каждую возможность, чтобы обеспечить загрузку конвейеров и продолжать освоение новых моделей техники. На BW Expo мы показали широкую гамму автобусов, которые представляют принципиально новую линейку «Группы ГАЗ» – они спроектированы на основе передовых мировых технологий, отличаются повышенным уровнем комфорта и отвечают требованиям безбарьерной среды. Это — будущее наших городов», — заключил в комментарии «Эксперту» президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин.