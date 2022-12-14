Объем IPO в Великобритании упал в 14,3 раза

С начала года, как сообщает CNBC, ссылаясь на данные KPMG, на рынках Лондонской фондовой биржи были размещены акции 40 компаний против 123 в прошлом году. Общий объем привлеченных средств сократился с £14,3 млрд фунтов стерлингов ($17,7 млрд) до £1 млрд.

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Сокращение средств привлекаемых в ходе первичных размещений акций идет в этом году почти на всех биржах, но падение их объемов на 93%, показанное Великобританией, выделяется и на этом фоне. Так, по данным EY, за первые 3 квартала года в мире было проведено 992 IPO, привлекших $146 млрд, что на 44% и 57% соответственно меньше показателей аналогичного периода прошлого года. В ЕС падение объема составило 76%.

Британский рынок остыл больше прочих из-за высокой инфляции, слабых прогнозов экономического роста, повышения процентных ставок и настороженности в отношении результатов компаний. Лондону не удалось провести ни одного по-настоящему крупного IPO, которое привлекло бы более миллиарда фунтов стерлингов. Тогда как в ЕС Porsche, например, собрал €19,5 млрд во Франкфурте в сентябре.

Для сравнения, совокупная рыночная капитализация французского фондового рынка в ноябре превысила аналогичный показатель Великобритании. По данным Refinitiv Lipper, в 2022 году фонды, инвестирующие в британские акции, испытали рекордный отток — €23 млрд. Из французских фондов акций в этом году ушло только €2 млрд.

«Раньше Лондон был крупнейшим финансовым центром Европейского Союза, и всем это нравилось, — заявил недавно Bloomberg исполнительный директор Euronext NV Стефан Бужна. — Сегодня же Лондон — просто крупнейший финансовый центр Соединенного Королевства.»