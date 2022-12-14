Пенсионный рынок вырос за счет доходов от инвестирования

Объем пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в III квартале увеличился на 1,2%, до 3,1 трлн рублей, а пенсионные резервы выросли на 1,6%, до 1,6 трлн рублей. Увеличению портфелей способствовала положительная доходность от инвестирования, однако она оказалась меньшей, чем в II квартале, из-за ухудшения динамики рынка корпоративных облигаций, говорится в «Обзоре ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов», опубликованном на сайте ЦБ.

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«Общей тенденцией в динамике портфелей пенсионных резервов и пенсионных накоплений НПФ в III квартале 2022 г. стало наращивание вложений в корпоративные облигации и снижение вложений в государственные ценные бумаги. В предыдущие периоды в обоих портфелях наблюдалась противоположная динамика», — говорится в обзоре.

Регулятор отметил, что средневзвешенные доходности портфелей НПФ в третьем квартале сократились из-за ухудшения динамики корпоративных облигаций и сокращения рынка акций. В обоих портфелях выросли доли реального сектора экономики – в основном за счет компаний из сектора строительства, девелопмента и инфраструктуры. При этом доходность инвестирования пенсионных накоплений ПФР уже четвертый квартал подряд опережает средневзвешенные доходности инвестирования пенсионных накоплений НПФ, отметили в ЦБ. Доходность инвестирования пенсионных накоплений ПФР по портфелю государственных ценных бумаг составила 9,3%, а по расширенному портфелю – 7,7%.

«Валовая доходность инвестирования пенсионных накоплений по итогам 9 месяцев 2022 г. составила 4,6% годовых. Валовая доходность размещения пенсионных резервов НПФ составила 3,6% в годовом выражении. Чистые показатели доходности составили 3,9% и 3,5% соответственно», — сообщил регулятор.

Количество участников добровольной пенсионной системы в третьем квартале выросло на 9,9 тыс. человек и достигло 6,2 млн человек.

