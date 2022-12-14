Победителей федерального конкурса сочинений «Горячий снег» наградили в Волгограде

В Волгограде подвели итоги федерального конкурса сочинений по роману Юрия Бондарева «Горячий снег». Школьники из нескольких городов России написали свое видение того, как сохранить память о героизме и об истории Сталинградской битвы. Организатор конкурса, компания «ЕвроХим» наградила трех победителей — школьников из Невинномысска, Новомосковска и Березников — туристической поездкой по местам боевой славы и памяти в Волгограде.

Напомним, во время Великой Отечественной войны битва за город Котельниково, расположенный в в 190 километрах под Волгоградом, привела к разгрому немцев под Сталинградом. Тогда советские войска разгромили немецко-фашистскую танковую группировку «Гот», которая пыталась разблокировать свою шестую армию, окруженную нашими войсками. Участник этого сражения советский писатель, Герой Социалистического труда Юрий Бондарев посвятил боям под Котельниково роман «Горячий снег». Впоследствии по его мотивам сняли художественный фильм.

Победителями федерального конкурса стали три школьника. Это ученик 11 класса Владислав Щутский из Невинномысска с работой «Дневниковые записи об изменившей меня книге», 10-классница из Новомосковска Елизавета Прокофьева с сочинением «А у меня в глазах навек Горячий снег, кровавый снег…» и ученица 10 класса из Березников Элиза Колокольцова с проектом «Письма».

Работы участников оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли представители Союза писателей России, Российского военно-исторического общества, «ЕвроХима», АНО «Национальные приоритеты», а также дочь писателя Юрия Бондарева – Елена Юрьевна Бондарева.

Как рассказали в «ЕвроХиме», в рамках поездки школьники посетили исторический комплекс «Мамаев Курган», дом Павлова, мельницу Гергардта и другие мемориалы Волгограда. Они также стали участниками иммерсивной экскурсии по улицам города-героя, мультимедийной инсталляции в музее «Память» и интерактивной программы в волгоградском планетарии.

В феврале 2023 года страна будет отмечать 80-летие Сталинградской битвы. Работа над сочинениями стала частью празднования годовщины этой победы. Конкурс официально завершится 19 декабря: работы победителей региональных этапов выставят в историко-краеведческом музее в Котельниково. И все сочинения станут частью большой экспозиции «Линейка памяти».

Напомним, битва под Сталинградом продлилась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года и закончилась полной победой советских войск. Она изменила историю и переломила ход войны.