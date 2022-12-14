Холодная погода проверяет европейскую энергетику на прочность

Погода, как и предсказывали пессимисты, начала преподносить европейцам неприятные сюрпризы уже в первой половине первого зимнего месяца. На большей части запада и севера европейского континента эта неделя выдалась значительно холоднее средних показателей для середины декабря за последние пять лет. Естественно, низкие температуры (на французских горных курортах столбик термометра опускался до -18°С) привели к резкому увеличению забора газа из подземных газовых хранилищ (ПГХ), всеобщему напряжению энергетических сетей и росту стоимости электроэнергии. Метеорологи прогнозируют потепление на большей части Северо-западной Европы, во Франции, Германии и Скандинавии, через 4-5 дней.
«До конца недели будут сохраняться очень высокие цены,- уверен аналитик Rystad AS Фабиан Роннинген.- Пик в Великобритании, возможно, пришелся на вторник, 13 декабря, но во Франции с Германией цены (на электроэнергию) вероятно на этой неделе еще будут расти».
Во Франции во время пиковой нагрузки, т.е. между 5 и 6 часами вечера, МВт-час стоил 13 декабря на Epex Spot SE 835 евро. В Германии, где пиковая нагрузка пришлась на время между 2 и 3 часами дня, стоимость МВт-час достигла 1 тыс. евро, а в Швеции, сообщает Bloomberg, цены на электроэнергию с поставкой на день вперед достигли 11-летнего максимума.
Первое серьезное испытание европейской энергосистемы этой зимы уже показало, как трудно энергетикам поддерживать поставки электроэнергии на стабильном уровне. Vitol Group продавала электроэнергию в Великобритании в понедельник, 12 декабря, по 6 тыс. фунтов стерлингов (6960 евро). Это рекордная цена для газовых генераторов, которая будет распределена по счетам потребителей.
Во Франции, одном из главных производителей атомной энергии, естественно, вспомнили об АЭС и сейчас предпринимают титанические усилия по увеличению ее производства. Утром 13 декабря Electricite de France SA, которая может производить до двух третей электроэнергии в Пятой республике, выдали свыше 41 ГВт.
«Надеемся давать в январе (2023 года) 45 ГВт,- обнадежил французов президент Комиссии по регулированию энергии Франции Эмманюэль Варгон.- Это несколько ослабит напряжение. Мы сейчас ждем, что через несколько дней возобновят работу еще три реактора. Поэтому рассчитываем довольно быстро выйти на 45 ГВт…»
Краткосрочные цены на электроэнергию из-за холодов растут, а вот долгосрочные – падают вместе с газовыми фьючерсами. Сдерживают давление на цены и наполненные осенью хранилища газа.