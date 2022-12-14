Холодная погода проверяет европейскую энергетику на прочность

Погода, как и предсказывали пессимисты, начала преподносить европейцам неприятные сюрпризы уже в первой половине первого зимнего месяца. На большей части запада и севера европейского континента эта неделя выдалась значительно холоднее средних показателей для середины декабря за последние пять лет. Естественно, низкие температуры (на французских горных курортах столбик термометра опускался до -18°С) привели к резкому увеличению забора газа из подземных газовых хранилищ (ПГХ), всеобщему напряжению энергетических сетей и росту стоимости электроэнергии. Метеорологи прогнозируют потепление на большей части Северо-западной Европы, во Франции, Германии и Скандинавии, через 4-5 дней.

«До конца недели будут сохраняться очень высокие цены,- уверен аналитик Rystad AS Фабиан Роннинген.- Пик в Великобритании, возможно, пришелся на вторник, 13 декабря, но во Франции с Германией цены (на электроэнергию) вероятно на этой неделе еще будут расти».