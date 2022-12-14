Покупатель бизнеса Zara запустит в 2023 году в России локальные бренды

Приобретающая российский бизнес группы Inditex ливанская компания Daher намеревается создать специально для россиян локальные бренды. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на знакомый с планами корпорации в России собственный источник в кабмине РФ. Так, торговых марок будет меньше, чем у испанской компании. Ранее в России до ухода испанцев были представлены восемь брендов Inditex: Zara, Zara Home, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Oysho, Stradivarius и Uterque.

В Союзе торговых центров подтвердили информацию по локализации, при этом отметив, что до весны 2023 года Daher не намерена раскрывать названия новых брендов для России. Пока же известно, как пояснили в организации, что торговых марок будет меньше, чем в портфеле ушедшей Inditex.

«Сейчас в России без рисков можно развивать только те бренды, которые не работают на западном рынке. Видимо, из этого и вытекает стратегия локальных торговых марок», — сказал «Известиям» вице-президент союза Павел Люлин.

По словам руководителя направления аренды торговых помещений CORE.XP. Надежды Цветковой, открытие обновленных магазинов Zara под новым названием и управлением прогнозируется в стране в период с марта по сентябрь следующего года.

«Zara может открыться в марте. Название меняется, пока мы его не знаем. Первой, наверное, будет Москва, потом Питер, самые интересные миллионники и другие города. В период с марта по осень следующего года они должны будут запустить все», — заявила она.

В Союзлегпроме «Известиям» сказали, что как Zara отшивала многие вещи в России — от верхней одежды до носков и чулок, так и Daher будет использовать локальные мощности. Часть же новой коллекции ливанская компания рассчитывает произвести на отечественных мощностях. Под новыми брендами планируется продавать одежду и обувь.