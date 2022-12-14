Производитель грузовиков и автобусов Man передал свою «дочку» в РФ дилеру в Татарстане

Автоконцерн MAN передал свои активы в России — ООО «Ман Трак энд Бас Рус» — местному дилеру бренда.

Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ, согласно которым контроль над 100% российского представительства MAN перешло зарегистрированному в Татарстане ООО «Ман Трак Челны», которое выступает официальным дилером марки в Казани и Набережных Челнах. На данный момент 100% долей российской «дочки» MAN находятся в залоге у зарубежных структур группы Traton SE.

Производитель автобусов и грузовиков MAN входит в группу Traton германского холдинга Volkswagen. Последний в конце октября заявил, что планирует продать активы MAN в РФ до начала 2023 года. В дальнейшем автопроизводитель намерен также избавиться от российских активов Scania, которая является конкурентом MAN в грузовом сегменте, а также от бизнеса Porsche в РФ. В связи с предстоящими сделками Volkswagen в своей отчетности разместил в разделе предназначенных для продажи активы на 543 млн евро и обязательства на 206 млн евро.

Группа Traton в сентябре также сообщала, что MAN и Scania продадут российские структуры местным игрокам. По итогам сделок Traton рассчитывает зафиксировать убыток в 550 млн евро.