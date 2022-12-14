Президент РФ Владимир Путин сделал прививку от гриппа.

Об этом глава государства рассказал в ходе совещания с членами правительства, передает «Интерфакс».

«Помните, я несколько дней назад спрашивал вас, нужно делать прививку или нет. Вы мне сказали: "Да, надо сделать". Вот, докладываю: вчера сделал», — заявил президент, обращаясь к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

«Всем коллегам тоже советую», — подчеркнул Владимир Путин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Путин сделал прививку именно от гриппа.

Накануне Роспотребнадзор сообщил, что доля вирусов гриппа среди инфекционных заболеваний в России в настоящее время превышает 52%, показатель продолжает расти. Среди штаммов преобладает «свиной грипп», обнаруженный в 82 субъектах РФ.

В Санкт-Петербурге 14 декабря решено усилить меры по профилактике вирусных заболеваний. В городе вели масочный режим в учреждениях социального обслуживания и приостановили плановую госпитализацию детей.