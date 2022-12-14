Российская компания импортозаместит тесты для криминалистической экспертизы

Научно-исследовательская лаборатория «Система-БиоТех» (входит в АФК «Система») инвестирует более 200 миллионов рублей в разработку и запуск производства российского экспертного набора для выделения ДНК из образцов для криминалистического анализа. Половина этой суммы предоставляется Фондом развития промышленности в виде льготного займа – эти средства пойдут на закупку необходимого оборудования для разработок, сырья и увеличение производственных мощностей.

Набор будет применяться для нужд криминалистов и специалистов в области судебной медицины. С его помощью можно выделить ДНК из физиологических жидкостей, пятен, образцов биологических тканей и др. Этот тест сможет идентифицировать личность и установить родство по деградированной ДНК и ингибированным образцам: крови с землей, следам слюны, волосам, образцу сигарет, жвачке и др.

«Российский рынок тест-систем для криминалистической экспертизы сейчас — растущая рыночная ниша, с которой ушли ключевые игроки. Цель нашего проекта — полностью импортозаместить тест-системы, сделав продукт высочайшего качества, обеспечив криминалистов России передовыми инструментами для проведения расследований, — прокомментировал генеральный директор «Система-БиоТех» Артем Сиразутдинов.

Производить наборы в объеме до 2 000 штук ежегодно планируется на организованной «Система-БиоТех» производственной площадке в городе Обнинск Калужской области.