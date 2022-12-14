Российских и белорусских спортсменов восстановили в рейтингах Всемирной боксерской ассоциации

Боксеры из РФ и Белоруссии восстановлены в рейтингах Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Как сообщается в заявлении организации, спортсмены «не являются солдатами или частью правительства» и не имеют отношения к происходящему на Украине. Уточняется, что любой спортсмен, высказывающийся в поддержку спецоперации или принимающий в ней участие, будет отстранен.

В конце февраля этого года WBA заявила, что российские и белорусские бойцы будут исключены из рейтинговых списков с сохранением статуса действующих чемпионов мира или отдельных регионов.

В октябре Совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) проголосовал за отмену запрета на допуск боксеров из России и Белоруссии к соревнованиям. В ассоциации подчеркнули, что политика не должна влиять на спорт, поэтому всем спортсменам должны быть предоставлены одинаковые условия.