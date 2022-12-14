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Рублевые активы: риск падения растет

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
14 декабря 2022, 12:46

Рынок акций и рубль стали отчетливее реагировать на любой негатив, сигнализируя таким образом о слабости покупателей. В результате техническая картина по Индексу Мосбиржи может резко ухудшиться.

Коллаж: Тамара Ларина