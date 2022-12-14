Рублевые активы: риск падения растет

После вчерашнего бурного роста мировых рисковых активов, спровоцированного неожиданно хорошими данными по инфляции в США, на глобальном рынке началась легкая коррекция. Небольшим снижением торгуются практически все промышленные металлы, приостановила рост нефть, оставшись в районе вчерашнего закрытия около $80,5 за баррель.

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