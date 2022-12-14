После вчерашнего бурного роста мировых рисковых активов, спровоцированного неожиданно хорошими данными по инфляции в США, на глобальном рынке началась легкая коррекция. Небольшим снижением торгуются практически все промышленные металлы, приостановила рост нефть, оставшись в районе вчерашнего закрытия около $80,5 за баррель.
Рублевые активы: риск падения растет
Рынок акций и рубль стали отчетливее реагировать на любой негатив, сигнализируя таким образом о слабости покупателей. В результате техническая картина по Индексу Мосбиржи может резко ухудшиться.
Коллаж: Тамара Ларина
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