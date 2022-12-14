Сбер разрешил через свои банкоматы пополнять карты «Мир» других банков

Практически во всех банкоматах Сбера стало возможно пополнять карты «Мир» любых российских банков без взимания комиссии. Сделать это можно, прислонив банковскую карту либо смартфон, к которому она привязана, к считывающему устройству. С нового года эту услугу будут предоставлять абсолютно все банкоматы кредитной организации, сообщили в пресс-службе Сбера.

Статья по теме: Банки сообщили о росте доли платежей по картам «Мир» после ухода Visa и Mastercard «Сегодня 90% наших банкоматов принимают наличные на карты "Мир" сторонних банков, а уже в следующем году эта функция заработает во всех банкоматах Сбера. Учитывая, что наша сеть устройств самообслуживания — крупнейшая в России, мы уверены, что такой сервис будет очень востребован», — заявил директор дивизиона «Управление сетью устройств самообслуживания» Сбербанка Константин Подвальный.

