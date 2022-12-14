Штраф компаниям за утечку личных данных предложили установить на уровне 3% от годового оборота

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ намерено выступить с инициативой по введению штрафов для бизнеса до 3% от годового оборота за утечку персональных данных граждан.

Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев, передает «Интерфакс».

«Минцифры подготовило законопроект об оборотных штрафах, там достаточно серьезные штрафы — до 3% от оборота предусмотрены в случае, если компания не обеспечила сохранность данных», — цитирует чиновника агентство.

Уточняется, что смягчающими обстоятельствами при этом могут стать предварительная аттестация и сертификация инфраструктуры, свидетельствующие о том что компания предприняла действия по усилению мер безопасности, а также компенсация в досудебном порядке претензий двух третей пострадавших клиентов.

Шадаев подчеркнул, что Минцифры не ставит задачей собрать побольше средств в бюджет; цель инициативы — заставить компании активнее инвестировать в безопасность. «Нам кажется, что здесь — это главная мотивация. Не больше штрафов собрать, а именно чтобы коллеги инвестировали в инфраструктуру», — подчеркнул министр.

В настоящий момент максимальный штраф за утечку персональных данных для бизнеса составляет 500 тыс. руб.