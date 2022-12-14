Спрос на золотые слитки в этом году вырос в семь раз

По оценке Минфина, спрос на золото в этом году увеличился примерно в семь раз. Если в прошлом году было продано всего 6 тонн золотых слитков, то к концу этого года реализация драгметалла может достигнуть 40 тонн. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в рамках визита на Приокский завод цветных металлов — одно из ведущих аффинажных предприятий России.

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«По нашей оценке, спрос на золото в этом году увеличился примерно в 7 раз. В 2021 году его реализация составила 6 тонн, сейчас на конец ноября 2022 года уже 30 тонн, и мы ожидаем, что предновогодний сезон доведет этот объем до 40 тонн», — цитирует Моисеева пресс-служба ведомства.

Замглавы Минфина сообщил, что в рамках визита на завод обсуждался вопрос замещения иностранной валюты у граждан золотыми слитками и, в связи с этим, — выпуск необходимого количества слитков небольшого размера. Кроме того, в ближайшее время аффинажные заводы могут получить право самостоятельно продавать инвестиционные слитки наряду с банками, соответствующий законопроект, по его словам, уже находится в Госдуме. Моисеев также обратил внимание, что сейчас обсуждается вопрос разработки отечественной системы сертификации слитков.

Как отметил временно исполняющий обязанности руководителя завода Сергей Слюсарь, 19 тонн золота из 30 тонн, проданных на конец ноября, приходятся на Приокский завод цветных металлов. Наибольшим спросом, по его словам, пользуются слитки от 1 до 20 грамм. В производстве завода их доля занимает более 50%, еще 30% — это слитки 100 грамм и килограммовые.

Моисеев также представил коллективу завода нового генерального директора. Распоряжением правительства руководить предприятием назначен Игорь Малахов.